CAC40 : profite de quelques achats de fin de trimestre

(CercleFinance.com) - La séance de vendredi avait laissé un goût amer, celle de ce lundi ne s'annonçait pas très bien (le CAC40 perdait rapidement -3% vers 4.215) mais elle se termine dans le vert, au plus haut du jour, sur un gain de +0,62% à 4.378. Il se peut que cette hausse soit liée à des achats techniques en cette avant dernière séance du 1er trimestre, lequel se solde par une chute de -26% (environ) des valeurs française. Paris s'en tire mieux que Madrid (-30%) ou Athènes (-39%)... ou la bourse de Sao-Paulo (-50% au Brézil). Bonne séance également à Wall Street : le S&P500 prend +2,2% et le Nasdaq près de +2,5% vers 6.700. Le Dow Jones sous-performe un peu (+2%) du fait de la rechute de Boeing. L'indice CAC40 a été bien aidé par la hausse un peu contre-intutive de Total qui s'envole de +6,3% vers 33,6E (distribuant au passage un coupon de 0,68E) alors que le baril de pétrole (-12% sur le Brent ce lundi vers 22$) a inscrit la nuit dernière un nouveau plancher annuel vers 19,9$ sur le 'WTI' (-6,5% à New York) en transaction électroniques et se débat ce soir pour se maintenir au-dessus des 20$. Du côté des statistiques, les ventes de maisons individuelles en instance aux Etats Unis sont ressorties en hausse de +2,4% (contre +0,5% attendu) mais il pourrait ne s'agir que d'une projection et non de la réalité de terrain. La prudence sur les marchés pourrait être renforcée par les prochains indicateurs économiques qui devraient brosser un tableau particulièrement sombre de l'activité, notamment aux États-Unis. Les indices ISM des directeurs d'achat pour le mois de mars (qui seront publiés dans les jours qui viennent) devraient s'effondrer, à l'image des indices PMI dévoilés la semaine dernière. Le rapport mensuel sur le marché du travail américain - qui sera officialisé vendredi - pourrait quant à lui faire apparaître des destructions d'emplois en mars, une première depuis 2010. Sur le front des devises, l'Euro subit un brusque coup d'arrêt après avoir franchi le cap des 1,1150 face au Dollar: il rechute au contact des 1,100$. Dans l'actualité des valeurs, le coronavirus est bien sûr, une nouvelle fois, mentionné dans tous les communiqués - ou presque. Les valeurs bancaires se retrouvent franchement sous pression avec -5,4% sur BNP-Paribas puis -5% sur Sté Générale ou Crédit Agricole (et Natixis rechute de -10,6%). Gros dégagements également sur Airbus qui décroche de -10,6% et, c'est plus surprenant, sur Engie avec -4,5%. Faisant face à d'importantes perturbations opérationnelles liées à l'epidémie de Covid-19, Spie indique suspendre ses objectifs 2020, précisant qu'il 'fournira des objectifs actualisés lorsque la situation sera éclaircie'. La Compagnie des Alpes (-5,8%) annonce suspendre ses objectifs de marge d'EBO sur ses deux métiers pour l'exercice 2019-20, communiqués en décembre dernier, jugeant qu'il est prématuré d'estimer l'impact de la situation sur les résultats. Renault (-3%, vers 17E) informe que, compte tenu de l'impact de la crise sanitaire de Covid-19, toutes ses usines sont désormais à l'arrêt, à l'exception des usines en Chine et en Corée du Sud qui ont repris leur activité ou sont en cours de reprise. Alstom annonce avoir remporté un contrat pour la fourniture de 30 trains régionaux Coradia Lint à Hessische Landesbahn (HLB), contrat de près de 120 millions d'euros. Ils seront mis en circulation sur le sous-réseau ouest-est Wetterau à partir de 2022.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.62%