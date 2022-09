CAC40: profite d'un rebond avant les chiffres d'emploi US information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 11:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute en hausse vendredi matin en attendant la parution des chiffres de l'emploi américain, le marché tentant de repartir de l'avant après avoir chuté pendant six séances pour abandonner plus de 5%. L'indice CAC40 - progresse de 0,7% à 6074 points.



Les inquiétudes entourant l'évolution de l'économie et de la politique monétaire n'ont pas disparu pour autant et les investisseurs suivront de près, en tout début d'après-midi, le dernier rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.



Avec 528.000 créations de postes, les chiffres du marché du travail s'étaient avérés étonnamment solides au mois de juillet et ils semblent appelés à ralentir en août, autour de 300.000, ce qui reste toujours bien au-dessus de leur tendance normale.



Du fait du double mandat dont dispose la Fed (plein emploi et stabilité des prix), ces statistiques sont évidemment susceptibles d'influencer les prochaines décisions de politique monétaire de l'institution.



'L'histoire des cycles suggère que pour faire baisser l'inflation, il faut en passer par des destructions d'emploi et une remontée significative du chômage', rappellent les économistes d'Oddo BHF.



'A ce jour, même si la Fed a déjà relevé ses taux directeurs de 225 points de base, rien de tel ne s'est produit', souligne la banque privée.



Quelle que soit la nature de ces données, il apparaît donc peu probable qu'elles fassent dévier la Réserve fédérale de sa stratégie agressive de hausse des taux d'intérêt afin de maîtriser l'inflation.



Parallèlement au rebond des actions, l'euro et le pétrole remontent un peu vendredi, et les rendements obligataires se stabilisent, ce qui paraît signaler une moindre aversion pour le risque.



Dans leur dernier point de marché, les équipes de Kiplink Finance décrivent malgré tout un contexte de marché 'beaucoup trop pesant' pour espérer un rebond probant.



'La dégradation du scénario économique depuis ces deux dernières semaines replace l'indice parisien en position délicate', estime la société de gestion parisienne.



L'indice CAC 40 a enfoncé à l'occasion plusieurs supports importants au cours des dernières séances, et dans des volumes particulièrement conséquents, ce qui le conduit désormais à flirter dangereusement avec le niveau psychologique des 6000 points, une résistance qu'il avait enfoncée pendant quelques jours lors de son creux du mois de juin dernier.



Dans l'actualité des sociétés, el titre Société Générale amplifie le rebond du marché parisien ce vendredi dans la foulée d'un relèvement de recommandation à l'achat des analystes de Bank of America.



Dans une note de recherche parue dans la journée d'hier, les équipes de BofA indiquent avoir relevé leur recommandation sur la valeur, portée de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 28 à 35 euros.



Air Liquide confirme sa volonté de se désengager de Russie, et avoir signé avec l'équipe dirigeante locale une lettre d'intention visant à lui transférer ses activités dans ce pays sous forme d'un MBO (management buy out).



Saint-Gobain annonce avoir finalisé la cession de son activité de transformation verrière Saint-Gobain Glassolutions Grand Ouest, à un groupe d'investisseurs privés mené par d'anciens managers du groupe de matériaux de construction. Le groupe annonce également être entré en négociations exclusives pour la cession de son activité Cristaux et Détecteurs.



Goldman Sachs a dégradé son conseil sur le titre Air Liquide, ramené de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 174 à 124 euros. L'intermédiaire financier dit juger la valorisation du spécialiste des gaz industriels comme 'trop riche' au vu du ralentissement de l'activité qui se profile dans l'industrie.