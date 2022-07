CAC40: profite d'un rebond après le plongeon de 2,7% information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 10:48

(CercleFinance.com) - Le CAC40 commence la séance sur un rebond d'environ 1% vers 5862 points, après un plongeon de 2,7% la veille à l'image de l'ensemble des places européennes, angoissées par de sombres perspectives économiques.



'Les actions ont chuté mardi alors que les craintes de récession pesaient sur les géants pétroliers et les compagnies minières', explique Liberum, pointant des plongeons de 2,9% pour le FTSE100 et de 2% pour le Stoxx Europe ex-UK.



Il note aussi que la peur de la récession a plombé les prix du pétrole, provoqué une fuite des investisseurs vers les actifs refuges et donc une contraction des rendements obligataires, ainsi qu'un dévissage de l'euro et de la livre sterling face au dollar.



Sur le front des statistiques, doivent paraitre dans la matinée, les ventes de détail dans la zone euro pour le mois de mai, puis cet après-midi, les derniers indices PMI composite et ISM non manufacturier aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Schneider Electric, Legrand et Rexel indiquent tous les trois avoir reçu lundi, une notification de griefs de la part de l'Autorité de la concurrence française, griefs que les trois groupes contestent.



Alstom annonce avoir décroché le contrat de la MPMRCL (Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited) pour livrer 156 voitures Movia avec 15 années de maintenance intégrale pour les métros de Bhopal et Indore, au centre de l'Inde.



Estimée à 387 millions d'euros, la commande inclut l'installation de la dernière génération de système de signalisation CBTC, ainsi que des systèmes de commande de train et de télécommunications, incluant chacun sept ans de maintenance intégrale.



bioMérieux annonce la création, avec Boehringer Ingelheim et Evotec, d'une coentreprise ayant pour mission de créer la prochaine génération d'antibiotiques ainsi que des solutions de diagnostic efficaces pour lutter contre l'antibiorésistance.



Air France-KLM fait part de la signature d'un accord avec CFM International, la coentreprise entre GE Aviation et Safran Aircraft Engines, portant sur l'acquisition de 200 moteurs LEAP 1-A pour sa future flotte d'Airbus A320neo et A321neo.