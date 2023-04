CAC40: proche des records, tiré par TotalEnergies information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 10:39

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille près de 0,4%, autour des 7350 points, à l'approche d'un long week-end pascal : toutes les places d'Euronext seront en effet fermées pour le Vendredi Saint et le Lundi de Pâques, tandis que les marchés américains resteront portes closes vendredi.



Ce matin, l'indice parisien est notamment tiré par TotalEnergies qui s'arroge 4%, sur fond de hausse des prix du pétrole. Le baril de brent gagne 6%, à 84,6$, après que l'OPEP a annoncé une baisse surprise de ses volumes de production.



Le rebond boursier de la dernière semaine pourrait être fragilisé par de multiples inconnues qui semblent pour l'instant limiter le potentiel de progression des actions et prendre le pas sur les espoirs 'd'atterrissage en douceur' de la croissance.



'Nous nous attendons à ce que ces préoccupations refluent progressivement et à ce que les banques centrales poursuivent leurs hausses de taux, mais nous reconnaissons également que la visibilité est faible', admettent les équipes des Danske Bank.



Une série d'indicateurs économiques de premier plan seront publiés cette semaine, ce qui pourrait à la fois soutenir le sentiment de marché tout en renforçant les interrogations sur la politique monétaire.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance des PMI manufacturiers européens. L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié de 48,5 en février à 47,3, affichant ainsi un plus bas de quatre mois en mars et signalant donc une détérioration accrue de la conjoncture dans le secteur.



Ce repli s'explique principalement par une hausse de l'indice des délais de livraison des fournisseurs, qui a atteint un sommet historique. Les composantes de la production, des nouvelles commandes et de l'emploi sont en revanche restées relativement stables.



'La baisse des coûts des fabricants s'est accompagnée d'un ralentissement de la hausse des prix de vente, tendance qui devrait par la suite entraîner une baisse des prix à la consommation', souligne en outre S&P Global.



Outre la publication de l'ISM américain prévu aujourd'hui, sont attendus cette semaine les chiffres de la production industrielle en zone euro ainsi que les chiffres de l'emploi américain.



Sur le compartiment obligataire, les rendements des emprunts d'Etat de référence reculent parallèlement au redressement des actions, ce qui montre que les taux d'intérêt sont proches de leur point d'inflexion.



Le rendement du Bund allemand à dix ans est désormais revenu sous la seuil de 2,30% tandis que son équivalent américain se stabilise autour de 3,50% après avoir dépassé les 4% début mars.



Les investisseurs espèrent que la Réserve fédérale américaine confirmera son ton plus accommodant adopté depuis la crise bancaire, alors même que l'économie américaine continue de bien résister.



Les investisseurs comptent aussi sur la prochaine saison de résultats du premier trimestre, qui débutera au milieu du mois, pour retrouver un peu d'allant.



Les bénéfices des entreprises américaines du S&P 500 sont attendus en moyenne en baisse de 6,6% sur les trois premiers mois de l'année, selon les données de FactSet, mais leurs prévisions pourraient se révéler bien plus prometteuses.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Delfingen a publié un résultat net part du groupe divisé par deux à 8,1 millions d'euros au titre de 2022, pour une marge opérationnelle courante en repli de 1,6 point à 5% et un chiffre d'affaires en croissance de 15% à 417,1 millions.



Atos a annoncé lundi avoir finalisé la vente de ses activités en Italie à Lutech, un fournisseur italien de services et de solutions informatiques, sur la base d'un paiement réalisé à 100% en numéraire.



Enfin, Crédit Agricole Immobilier a annoncé, en fin de semaine dernière, avoir concrétisé l'acquisition de Sudeco, acteur du property management (syndic, gestion locative et technique) et spécialiste de l'immobilier commercial, auprès de Casino Immobilier.