CAC40: proche des 7270 pts, le dollar faiblit face à l'euro information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+1,06% à 7263 points) poursuit sur sa lancée de la veille (+1,4%), notamment portée par le rebond d'Unibail-Rodamco-Westfield (+5,1%), Société Générale (+3,2%) et BNP Paribas (+2,2%) dans un contexte d'apaisement des craintes autour des valeurs bancaires.



L'épisode de turbulence de la mi-mars est effacé, les cours sont remontés 1% au-delà des niveaux du 9 mars et 7% au-delà des planchers du 15 mars.



Côté chiffres, le PIB des Etats-Unis a été révisé légèrement en baisse à 2,6% (contre 2,7%) en rythme annualisé au quatrième trimestre 2022, selon la troisième estimation du Département du Commerce (DoC).



Le ralentissement de la croissance économique est sensible par rapport au taux annuel de 3,2% du trimestre précédent. Au total, sur l'année 2022, la croissance des Etats-Unis demeure toutefois estimée à 2,1%.



Par ailleurs, l'indice des prix PCE -le sous-indice le plus suivi- a augmenté de 3,7% au quatrième trimestre, soit le même taux que les estimations précédentes. Hors prix des produits alimentaires et de l'énergie, il a augmenté de 4,4%, soit une révision à la hausse de 0,1 point de pourcentage.



Les inscriptions 'hebdo' aux allocations au chômage aux Etats-Unis ont augmenté de 7.000 la semaine du 20 mars, s'établissant ainsi à 198.000 contre 191.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.



Par ailleurs, la moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître une hausse de 2000 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 198.250.

Le T-Bonds connaissent une seconde séance de stagnation avec un score figé autour de 3,565%.



Le Dollar lui poursuit sa glissade et cède pas moins de 0,6% à 1,0910$/E, se rapprochant de ses plus bas annuels.



Demi-bonne surprise en Europe : le taux d'inflation sur 12 mois a nettement ralenti au mois de mars en Allemagne, à 7,4% sur un an (contre +8,7% en février) ce mois-ci, selon Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Mais cela reste un peu au-dessus des 7,3% attendus et serait largement dû à 'l'effet de base' qui touche les prix de l'énergie, qui n'affichent qu'une hausse de 3,5% d'une année sur l'autre en mars - à comparer avec un bond de 19,8% le mois précédent.



Enfin, l'inflation 'Core' germanique ne ralentit pas et progresse même de +0,2%.

La réaction du marché obligataire est édifiante: le '10 ans' allemand prend +10Pts à 2,384%, nos OAT se tendent de +8Pts à 2,8860%.



Les chiffres de l'inflation en Espagne, publiés ce matin, laissent apparaître un ralentissement plus élevé que prévu des prix en mars, en raison d'un effet de base lié aux prix de l'énergie, selon la première estimation publiée jeudi par l'institut national de la statistique (Ine), sans oublier des baisses de TVA.



Calculé selon les normes harmonisées européennes, l'indice des prix à la consommation (IPCA) a reculé à +3,1% en rythme annuel, contre +6% en février, alors que le consensus des économistes prévoyait une hausse de 4%.



La première estimation de l'inflation dans l'ensemble de la zone euro pour le mois de mars sera publié demain à 11h00. Le consensus la donne à 7,1% en rythme annuel, après 8,5% en février.



Les investisseurs savent que la Banque centrale européenne (BCE) reste très attentive à ces chiffres et des données moins bonnes que prévu laisseraient la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux cette année.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Saint-Gobain indique être le premier industriel au monde à avoir réalisé une production test de verre plat avec plus de 30% d'hydrogène lors d'essais de Recherche & Développement (R&D) sur le site d'Herzogenrath, en Allemagne.



Alstom annonce ce matin que ses nouvelles rames destinées à l'opérateur du métro de Barcelone TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona) sont entrées en service commercial sur la ligne 3.



La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé jeudi son intention d'investir aux côtés d'Airbus dans un site de production de biokérosène devant être basé dans la région du Queensland.



Enfin, EDF annonce la création de sa nouvelle filiale NUWARD destinée à renforcer le développement de son petit réacteur modulaire NUWARD™ SMR.

Par ailleurs, EDF a aussi fait part de son association avec Docaposte - la branche numérique du groupe La Poste - au sein d'une société commune pour commercialiser ' Monha ', soit un carnet d'information du logement (CIL) numérique.