CAC40: proche des 6.500, porté par les annonces de la Fed information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 10:47

(CercleFinance.com) - L'indice parisien progresse d'environ 1,5% ce matin, autour des 6.500 points, notamment porté par Airbus qui s'envole de près 8%, et au lendemain de la forte progression de Wall Street (+3% pour le S&P500, +3,2% pour le Nasdaq Composite).



Les marchés semblent ainsi saluer les annonces de la Fed d'hier soir, la réserve fédérale ayant décidé de relever son principal taux d'intérêt d'un demi-point, une première depuis l'an 2000.



Autre évolution de la politique monétaire, la banque centrale a indiqué qu'elle commencerait à réduire à partir du mois prochain la taille de son gigantesque bilan, qui se monte aujourd'hui à près de 8.500 milliards de dollars.



Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell, le président de l'institution, a assuré les Américains que la Fed ferait tout son possible pour ramener rapidement l'inflation sous contrôle.



'Ce n'est pas tant le fait que la Fed ait délivré un message rassurant qui soutient le marché, mais plutôt le fait qu'elle se soit abstenue d'avoir recours à une tonalité trop restrictive ('hawkish'), ce qui constitue en soi un élément haussier par les temps qui courent', analyse-t-on chez Danske Bank.



Jerome Powell a en effet exclu des hausses de taux de 75 points de base dans l'immédiat et s'est donné comme objectif un atterrissage 'en douceur' de l'économie, c'est-à-dire un reflux de l'inflation sans entrée en récession.



Conséquence, la situation sur le marché obligataire s'apaise un peu ce matin, avec un rendement des bons du Trésor américain à 10 ans qui recule en-dessous de 2,92% après avoir récemment atteint des plus hauts depuis 2018.



La réunion de la Fed désormais passée, les investisseurs vont se focaliser aujourd'hui sur la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, elle aussi prise en tenaille entre une inflation galopante et des perspectives d'activité dégradées.



En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des chiffres de la production industrielle dans l'Hexagone. En mars, celle-ci a diminué dans l'industrie manufacturière (−0,3% après −0,9%) comme dans l'ensemble de l'industrie (−0,5% après −1,2%), selon les données corrigées des variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.



En particulier, la production baisse de nouveau dans les matériels de transport (−2,8% après −1,5%) : elle diminue nettement dans l'industrie automobile (−7,3% après −5,4%) tandis qu'elle est stable dans les autres matériels de transport (après +1,2%).



La production sur l'ensemble du premier trimestre 2022 se montre néanmoins supérieure à celle de la même période de l'année précédente dans l'industrie manufacturière (+1,2%) et dans l'ensemble de l'industrie (+0,3%).



Dans l'actualité des sociétés françaises, Société Générale publie un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 21,3% à 1,57 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2022, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent en progression de 37,6% à 2,96 milliards.



Crédit Agricole SA dit avoir fait le choix d'un provisionnement 'prudent' concernant son exposition à la Russie et indique dans un communiqué avoir dégagé sur les trois premiers mois de l'année un résultat net part du groupe sous-jacent en baisse de 19%, à 756 millions d'euros.



Legrand dévoile un résultat net part du groupe en hausse de 13,3% au titre du premier trimestre 2022, à 258 millions d'euros, malgré une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2021) en repli d'un point à 20,6% des ventes.



Enfin, Air France-KLM publie un résultat net de -552 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, soit une amélioration de 930 millions sur un an, ainsi qu'un résultat d'exploitation de -350 millions, mais un EBITDA positif à 221 millions.