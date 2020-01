Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : proche des 5865 après une croissance US décevante Cercle Finance • 30/01/2020 à 16:33









(CercleFinance.com) - Le CAC40 reste bloqué en-dessous des 5900Pts avec une forte baisse de près de -1,5% à 5865Pts après la publication de nombreux résultats d'entreprises et les statistiques américaines. Les indices US résistent bien avec des pertes de 0,1% sur le Dow Jones et le Nasdaq. 'Comme attendu la Fed a laissé inchangés ses taux directeurs, citant la vigueur du marché du travail et la solide croissance éconmique. Jerome Powel a noté que le comité évalue prudemment l'impact économique potentiel du coronavirus', résume Wells Fargo Advisors. Les opérateurs réagissent aussi aux nombreuses publications de la matinée aux Etats Unis, avec des BPA de quatrième trimestre supérieurs aux attentes pour Coca-Cola, UPS et Eli Lilly, en ligne pour DuPont, mais légèrement inférieur pour Verizon. La nuit dernière, Microsoft a fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu, portés notamment par ses performances dans le domaine du cloud, tandis que Facebook et Mondelez ont eux-aussi dépassé leurs consensus respectifs. Sur le front des données macroéconomiques, le PIB américain a progressé de 2,1% en rythme annuel au quatrième trimestre 2019, selon la toute première estimation du Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 2,2%. Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, en baisse de 7.000 par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 211.000 à 223.000). Dans l'actualité des valeurs parisiennes, Sanofi annonce que l'olipudase alfa a donné des résultats positifs dans le cadre de deux essais cliniques distincts évaluant son apport dans le traitement du déficit en sphingomyélinase acide chez l'adulte et l'enfant. Saint-Gobain annonce que Continental Building Products a obtenu l'accord de ses actionnaires en vue de son acquisition. Les autorités de la concurrence américaines ont autorisé l'opération. La clôture de la transaction est prévue le 3 février 2020. Au terme de cette opération, Saint-Gobain procèdera à l'acquisition de l'intégralité des actions de Continental Building Products pour un montant de 37,00$ par action. Renault-Nissan-Mitsubishi a présenté ce matin un nouveau cadre pour renforcer davantage son modèle économique et consolider sa structure de gouvernance. ' Les trois entreprises ont réaffirmé que l'Alliance est essentielle à la croissance stratégique et à l'amélioration de la compétitivité de chacune d'entre elles ' indique le groupe. Total, au travers de sa filiale Saft, et PSA avec Opel, vont développer en Europe une activité de production de batteries pour véhicules électriques. Les groupes vont créer à cette fin une société conjointe dénommée ACC (Automotive Cell Company). Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Pierre & Vacances, 'justifiée par des niveaux de valorisation faibles' et remonte son objectif de cours de 23 à 30 euros, suite à la mise à jour de ses hypothèses opérationnelles.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.40%