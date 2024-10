Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: proche de l'équilibre malgré la contraction du luxe information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,1% ce matin, autour des 7625 points, notamment pénalisée par Renault (-3%) ainsi que par le secteur du luxe (Kering à -1,9%, L'Oréal à -1,6% et LVMH à -0,9%).



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global. Celui-ci s'est établi à 44,6 en septembre, en hausse par rapport à août (43,9), mais toujours sous la barre du 50 du sans changement.



Par ailleurs, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est replié de 45,8 en août à 45 en septembre, son plus bas niveau de l'année 2024, signalant ainsi un renforcement de la détérioration de la conjoncture du secteur.



La suite de la matinée sera animée par la première estimation de l'inflation pour la région au mois de septembre, qui devrait confirmer le reflux des pressions inflationnistes.



De tels indicateurs - allant dans le sens d'une contraction de l'activité et d'un ralentissement des prix à la consommation - devraient venir conforter le scénario d'une nouvelle baisse des taux de la BCE le 17 octobre.



A Wall Street, les marchés d'actions américains ont fini en légère hausse et atteint de nouveaux plus hauts lundi, insensibles aux commentaires prudents tenus par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.



A l'occasion d'une conférence économique organisée à Nashville (Tennessee), le patron de la Fed a affirmé que le politique monétaire aux Etats-Unis évoluerait 'au fil du temps', sans direction préétablie, et que les décisions se prendraient 'réunion par réunion'.



Les nouvelles en provenance du Proche-Orient n'ont en revanche pas de quoi rassurer les investisseurs, l'escalade des tensions au Liban étant susceptible de peser sur l'appétit pour le risque.



Après les bombardements des dernières 48 heures, des chars israéliens ont envahi hier soir le sud du pays, une offensive sans précédent depuis 2006.



Les populations civiles ont reçu l'ordre de de Tsahal de fuir Beyrouth vers le nord du pays, signifiant qu'une offensive majeure pourrait être en préparation.



Dans ce contexte, le baril de brut cède 1,4% à Londres, à 70,7 euros.

Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans recule à 2,06% tandis que les T-Bonds de même échéance évoluent à 3,76%.



Le dollar avance un peu face à l'euro, qui revient s'échanger autour de 1,11$/E.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, LVMH annonce la vente de Off-White, marque internationale de streetwear de luxe fondée en 2012 par Virgil Abloh, à la société de gestion de marques basée à New York Bluestar Alliance, une transaction dont les termes ne sont pas divulgués.



JCDecaux annonce que JCDecaux Top Media, dont il est l'actionnaire majoritaire, a acquis 70% d'IMC, l'un des leaders de la communication extérieure en Amérique centrale et le numéro un au Costa Rica, auprès de ses fondateurs.



Veolia annonce qu'il va construire un nouveau réseau de chauffage à Londres qui fournira de la chaleur provenant de l'unité de valorisation énergétique (UVE) SELCHP, en partenariat avec le conseil de Southwark.





