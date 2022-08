Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40: proche de l'équilibre, la prudence reste de mise information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 10:51

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris évolue proche de son point d'équilibre, autour des 6355 points, dans un contexte estival marqué par les préoccupations croissantes des investisseurs quant à la santé de l'économie mondiale et au niveau d'inflation.



Avec un recul de 3% en l'espace des trois dernières séances, l'indice parisien compose avec la fin du rally estival, une dynamique qui avait permis au CAC de se redresser après le lourd repli de début d'année.



'Ce retournement fait vaciller la tendance haussière, une dynamique doublement coupée par la rapidité du mouvement et par l'accumulation d'annonces anxiogènes', analysent les équipes de Kiplink.



Par ailleurs, les investisseurs devraient faire montre de prudence aujourd'hui, avant l'ouverture, demain, du symposium de Jackson Hole, qui réunira pendant deux jours les principaux banquiers centraux de la planète dans le Wyoming. Dans ce cadre, la prise de parole de Jerome Powell, le dirigeant de la Fed, est très attendue.



Les intervenants de marché s'attendent à ce que le patron de la Fed se montre plutôt 'hawkish', en insistant sur la nécessité de relever les taux d'intérêt afin de calmer l'inflation.



Par ailleurs, 'les risques qui pèsent sur la croissance ne cessent d'augmenter', rappellent les analystes de Generali Investment qui tablent sur 'une récession modérée au second semestre dans la zone euro'.



Dans ce contexte d'incertitudes, les investisseurs surveilleront avec attention, cet après-midi, les chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis.



Sur le marché des changes, l'euro a été affaibli hier par les mauvais chiffres conjoncturels publiés en Europe, ce qui l'a conduit à inscrire un nouveau plancher de 20 ans face au dollar, vers 0,99$. La monnaie unique fait toujours preuve de fébrilité ce matin, aux abords de 0,9940$.



Dans l'actualité des valeurs, TotalEnergies indique que le partenariat Bonaparte CCS Assessment, dont il détient 26% des parts aux côtés d'INPEX (53%, opérateur) et de Woodside (21%), s'est vu attribuer un permis d'évaluation de stockage de CO2 au large de la côte nord-ouest de l'Australie.



Riber, spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE), annonce une commande d'un système de production MBE 49 par un nouveau client asiatique qui utilisera cette machine, à livrer en 2023, pour la production de circuits radio fréquence et micro-ondes.



Enfin, Bio-UV Group annonce une nouvelle commande pour la fourniture d'un système de traitement des eaux de ballast à faible débit BIO-SEA, dans le cadre d'un projet retrofit à bord du navire d'expédition Quest pour le compte de Cruise Management International.