CAC40: proche de l'équilibre dans des volumes faméliques information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 16:59

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue autour de son point d'équilibre, proche des 6.560 points, alors que toujours moins d'un milliard d'euros a été échangé depuis l'ouverture.



L'indice parisien reste tiré par Eurofins Scientific (+2.3) qui devance Safran (+1.9%) et Danone (+1.5%).



En Europe comme aux Etats-Unis, la séance est marquée par l'absence d'investisseurs en ce jour férié et par l'absence de catalyseurs.



Néanmoins, les opérateurs ont pu prendre connaissance en début d'après-midi de nouvelles données de l'activité manufacturière dans la région de New York. Celle-ci s'est très fortement dégradée en août, à en croire l'indice 'Empire State', plongeant de 42 points pour s'établir à -31,3 ce mois-ci, et alors que les économistes l'attendaient certes en repli, mais toujours en zone positive.



La Fed de New York précise que les nouvelles commandes et les livraisons ont plongé, que les commandes en carnet ont diminué et que les indicateurs du marché du travail ont indiqué une légère hausse de l'emploi, mais une baisse de la semaine de travail moyenne.



'Bien qu'il soit toujours élevé, l'indice des prix payés a baissé et celui des prix reçus est resté stable. Pour l'avenir, les entreprises ne s'attendaient pas à une amélioration importante des conditions commerciales au cours des six prochains mois', poursuit-elle.



Ces prochains jours, les acteurs de marché prendront connaissance de plusieurs statistiques intéressantes, telles que l'indice allemand ZEW (mardi), l'inflation britannique (mercredi) et les prix à la consommation en zone euro (jeudi).



Aux Etats-Unis sont attendues, mercredi, les ventes de détail ainsi que les 'minutes' de la dernière réunion de la Fed.



Dans l'actualité des sociétés, Ipsen a annoncé vendredi soir la finalisation de l'accord selon lequel il a acquis la totalité des actions en circulation d'Epizyme au prix de 1,45 dollar par action auquel s'ajoute un certificat de valeur garantie d'un dollar par action, étendant ainsi son portefeuille en oncologie.



Valneva annonce avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) un complément de prospectus relatif à un programme de financement en fonds propres 'At-the-Market' (programme ATM) sur le Nasdaq.



Airbus annonce que Malaysia Aviation Group (MAG), société mère de Malaysia Airlines, a sélectionné son A330neo pour le programme de renouvellement de sa flotte de gros-porteurs, en remplacement progressif de ses 21 appareils A330ceo.