CAC40: proche de l'équilibre avant de nouveaux indicateurs information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 10:46

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris affiche un repli anecdotique de moins de 0,1%, autour des 6.585 points, au lendemain d'une journée marquée par une légère hausse des indices à Wall Street, avec un Dow Jones à +0,7% et un S&P500 à +0,2%.



Alors que bon nombre de stratèges commencent à mettre en garde contre le côté 'surévalué' des actions, le 'rally' estival des places boursières se poursuit et prend même de l'ampleur en ce creux du mois d'août.



Depuis son point bas du 5 juillet dernier, l'indice CAC 40 est passé en cinq semaines de 5780 points à près de 6600 points, soit l'équivalent de quasiment 14% de hausse sur la période.



Grâce à cette performance, qui réduit son repli annuel à moins de 8%, l'indice parisien s'ouvre la voie à un changement de tendance de long terme, estiment les équipes de Kiplink Finance.



'Techniquement, l'indice CAC 40 s'approche de la résistance majeure des 6670 points, seuil médian de la moyenne mobile à six et neuf mois', explique le gestionnaire parisien.



Alors que la saison des résultats arrive à son terme, l'analyse des statistiques économiques pourrait toutefois commencer à freiner l'élan des marchés.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'une hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume Uni. Celui-ci a augmenté de 10,1% au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet 2022, un taux d'inflation annuel donc en hausse sensible par rapport à celui de 9,4% observé en juin.



L'office national de statistiques (ONS), qui publie ces données, précise que l'augmentation des prix des aliments a représenté la plus forte contribution à la hausse de la variation du taux d'inflation annuel de l'IPC entre juin et juillet 2022.



Cette séance du milieu de semaine sera également rythmée par d'autres publication d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres la dernière estimation du PIB de la zone euro au deuxième trimestre, puis les ventes au détail aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs, Technip Energies, en consortium avec Subsea 7 et Samkang M&T, indique avoir été choisi par Corio Generation et TotalEnergies pour réaliser une étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet de parc éolien offshore Ulsan Gray Whale 3, en Corée du Sud.



Sanofi annonce mettre un terme au programme mondial de développement clinique de l'amcenestrant, un dérégulateur sélectif expérimental des récepteurs des oestrogènes (SERD) par voie orale.



La société de biotechnologie Abivax annonce une transition au sein de la présidence de son conseil d'administration, son fondateur Philippe Pouletty ayant décidé de démissionner de son poste de président, à effet immédiat, pour se consacrer dorénavant à d'autres projets.