CAC40: prisonnier depuis 5 séances d'un canal 7.540/7.600Pts

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris finira la séance comme elle l'avait commencé, sur un repli de 0,3% qui constitue l'exact de reflet de la moyenne des échanges, non seulement de ce jeudi mais également de la semaine écoulée.



L'indice CAC reste prisonnier d'une fourchette 4.540/7.570, pénalisé par Renault (-1,2%), Kering et Unibail (-1,4%): cela fait 5 séances que l'indice oscille autour de 7.565 à 0,3% près.



La détente des taux sur les OAT et les Bunds (-1,5Pt à 2,4700% et 1,963% respectivement) et les BTP italiens (-4Pts à 3,5710%) entretient l'optimisme sur un assouplissement radical des politiques monétaires en 2024.



La réouverture positive de Wall Street ayant été 'pricée' dès les 1er échanges, les gains de 0,6% du 'S&P' du Dow Jones et du Nasdaq ne font pas décaler les cours.



Les échanges auraient pu s'animer avec les 4 chiffres US du jour mais il ne se passe rien !



Pas de réaction face à la révision à la baisse de la croissance du PIB américain de troisième trimestre de +5,2% à 4,9% (estimation finale).



Pas de réaction face à l'annonce d'une nouvelle dégradation de l'indice 'Philly Fed' qui s'est établi à -10,5 ce mois-ci contre -5,9 en novembre, alors que les économistes l'attendaient plutôt autour de -3.



Le sous-indice mesurant l'évolution des nouvelles commandes reçues par les entreprises est repassé dans la zone rouge, à -25,6 contre +1,3 le mois passé, tout comme la composante de l'emploi, passé de +0,8 à -1,7 d'un mois sur l'autre.



L'indicateur couvrant les prix payés a en revanche augmenté à +25,1, contre +14,8 en novembre.



Pas de réaction au recul de -0,5% de l'indice des indicateurs en novembre (après -1% en octobre) : le Conference Board qui calcule ces chiffres anticipe une récession début 2024.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage se redressent à la marge (+2.000 à 205.000) à l'issue de la semaine du 11 décembre, un chiffre en hausse de 2000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente (203.000, contre 202.000 initialement annoncés).



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 212 000 la semaine dernière, soit un repli de 1500 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédent



Toutes ces données du jour conforteraient le scénario d'un 'atterrissage en douceur', voire celui d'un 'conte de fées' ('goldilocks') alliant croissance modérée et une faible inflation (pas de récession, pas de baisse significative des profits des entreprises).



Mais les investisseurs pourraient se montrer hésitants à la veille des chiffres des revenus et dépenses des ménages, qui incluront l'indice des prix 'PCE', très surveillé par la Réserve fédérale.



Le marché obligataire américain inverse la vapeur en cette fin d'après-midi : les bons du Trésor 2033 qui ont testé 3,825% (au plus bas depuis la mi-juillet) reviennent à l'équilibre.

Le dollar rechute au contact des plus bas depuis l'été (-0,5% à 101,9 sur le '$-Index') face à un Euro qui se hisse vers 1,100$.



Les cours du pétrole consolident à l'horizontal vers 79,2$: le baril se prépare à une seconde semaine de hausse du fait de la multiplication des attaques menées par les rebelles yéménites Houthis, proches de l'Iran, contre des navires en mer Rouge, qui perturbent le commerce maritime.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus annonce que le ministère espagnol de la Défense lui a commandé 16 Airbus C295 en configuration d'avion de patrouille maritime (MPA) et d'avion de surveillance maritime (MSA), un contrat pour un montant de près de 1,7 milliard d'euros.



Casino a annoncé jeudi la convocation d'une prochaine réunion destinée à permettre à ses actionnaires et à ses créanciers de voter sur les projets des plans de sauvegarde accélérée.



Neoen annonce avoir remporté 104,4 MWc de projets solaires lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France géré par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), se classant ainsi à ce jour, avec ce dernier succès, premier lauréat des appels d'offres CRE.



Enfin, groupe Crit annonce la signature d'un protocole d'accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire de 57,7% au capital d'Openjobmetis, sixième acteur du travail temporaire en Italie, à un prix de 16,50 euros par action.





