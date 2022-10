CAC40: prises de bénéfices après plusieurs statistiques information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 11:29

(CercleFinance.com) - En repli de plus de 0,6% vers 6000 points, le CAC40 subit des prises de bénéfices ce mercredi à Paris, alors que de nombreuses statistiques ont été publiées, et au lendemain d'une séance particulièrement faste pour l'ensemble des places européennes.



'Les actions ont grimpé mardi alors que les investisseurs ont atténué leurs anticipations sur les hausses de taux d'intérêt pour le reste de l'année', explique Liberum, après des bonds de 2,6% pour le FTSE 100 et de 3,6% pour le Stoxx ex-UK.



La séance est chargée sur le front macroéconomique en Europe, avec la balance commerciale allemande et la production industrielle française pour août, et surtout les indices PMI composites de S&P Global pour le mois écoulé.



En août 2022 en France, la production rebondit dans l'industrie manufacturière (+2,7% après -1,6%) comme dans l'ensemble de l'industrie (+2,4% après -1,6%), selon les données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.



S'étant redressé de 50,4 en août à 51,2, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale en France signale un léger renforcement de la croissance de l'activité dans le secteur privé français en septembre.



Concernant les Etats-Unis cet après-midi, les opérateurs seront attentifs aux résultats de l'enquête ADP pour le secteur privé de septembre et à la balance commerciale d'août, puis aux derniers indices PMI composite et ISM non-manufacturier.



Du côté des valeurs, Engie a finalisé la vente d'Equans au conglomérat Bouygues, après une négociation exclusive qui a débuté en novembre 2021, transaction qui permettra une réduction de la dette nette du groupe énergétique d'environ 7,1 milliards d'euros.



STMicroelectronics annonce qu'il construira en Italie une unité intégrée de fabrication de substrats en carbure de silicium (SiC) dans le but de répondre à la demande croissante en composants SiC de ses clients pour les secteurs de l'automobile et de l'industriel.



Goldman Sachs Bank Europe et Société Générale, agissant pour le compte de l'Etat français, ont officiellement déposé le 4 octobre, auprès de l'AMF, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les titres EDF, au prix unitaire de 12 euros par action.



Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Kering tout en abaissant son objectif de cours de 670 à 600 euros, estimant que si Gucci demeure un dossier retenant l'attention, la valorisation semble convaincante pour les investisseurs à long terme.