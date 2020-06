Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : préserve les 5.000, de nouveaux records à W-Street Cercle Finance • 04/06/2020 à 18:33









(CercleFinance.com) - Le CAC40 (-0,21%) finit quasi stable vers 5.012, l'Euro-Stoxx50 affiche -0,24%... le 'fait accompli' s'installe sur les places européennes après un 'rally' de +15% en 15 jours, motivé depuis une bonne semaine par l'espoir de voir la BCE 'en faire plus'. Après un éphémère coup de chapeau aux annonces qui a propulsé le CAC40 vers 5.500 points, l'indice se maintient au-dessus de la barre psychologique des 5.000Pts alors que Wall Street est repassé rapidement dans le vert (+0,1% sur le 'Dow'), le Nasdaq-100 évoluant au-delà de ses niveaux de record absolu du 19 février dernier (+0,3% vers 9.739 vers 16H30 contre 9.718 le 19/02) avant de revenir inchangé. La BCE rajoute 600 milliards à son PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), c'est 100MdsE de mieux qu'attendu et ceci porte son montant total à 1.350MdsE. Le BCE décide également l'allongement de la durée de son programme de soutien de 12 mois, de fin 2020 à juin 2021... et 'poursuivra ses achats si nécessaire'. La BCE affiche une grande confiance dans sa capacité à tranquilliser les marchés et empêcher la 'fragmentation' des rendements obligataires intra-européens (les taux se détendent légèrement, rien de spectaculaire). Les décisions ont été adoptées à l'unanimité alors que les prévisions de croissance sont revues à la baisse pour 2020, le rythme de la reprise étant jugé 'tiède' et 'incertain', l'inflation faible (elle est estimée à seulement +1,3% en 2023). Christine Lagarde précise que ce n'est qu'un outil parmi d'autres, comme le TLTRO, le MES (nouvelle version 'Covid')... mais le PEPP est 'le mieux adapté'. Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 1.877.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 2.126.000 la semaine précédente (2.123.000 en estimation initiale). La moyenne mobile sur quatre semaines a pour sa part reculé, pour atteindre 2.284.000, en baisse de 324.750 en l'espace d'une semaine... mais le nombre d'ex-salariés indemnisés grimpe de 20,8 vers 21,5 et le nombre total de chômeurs atteint 42,5 millions. Le déficit commercial des États-Unis s'est creusé de +7Mds$ à -49,4 milliards de dollars en avril 2020, selon le Département américain du Commerce, contre -42,3 milliards le mois précédent (révisé de -44,4 milliards en estimation initiale). Ce déficit, qui s'est donc accru de 16,7% d'un mois sur l'autre, se montre largement plus important que prévu en consensus, puisque les économistes l'anticipaient en moyenne en baisse à -41,5 milliards de dollars sur le mois d'avril. Si les indices européens reculent, l'Euro poursuit son avancée face au $ et rajoute +0,2% à 1.1260, sa meilleure marque depuis mi-mars. Le pétrole reste inchangé à 39,5$, l'Or se redresse de +1,2% vers 1.715$/Oz. Dans l'actualité des valeurs, Airbus poursuit son rallye haussier avec +5% vers 72E... un écart 2 fois supérieur à celui de Sté Générale et Publicis (+3%). Rémy Cointreau qui a remarquablement traversé la crise (maintien du chiffre d'affaire) s'envole de +11,3% vers 124,4E, établissant un nouveau record absolu. On retiendra notamment que, compte tenu des rumeurs ayant circulé récemment sur le marché, LVMH confirme, à la suite d'une réunion de son conseil d'administration qui s'est tenue le 2 juin, 'ne pas envisager d'acheter d'actions Tiffany sur le marché'. Le groupe Seb annonce que son véhicule d'investissement Seb Alliance a pris une participation minoritaire dans la société Castalie, qui conçoit et propose des fontaines à eau micro-filtrée pour les entreprises et les restaurants. Danone (+0,5%) annonce avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire de 800 millions d'euros, avec une maturité de neuf ans et assortie d'un coupon de 0,395%, suite à une précédente émission le 11 mars dernier pour un même montant.

