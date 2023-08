Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40: poursuit son repli vers les 7200 points information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 16:30

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris accentue son repli et tombe vers 7210 points (-0,7%), alors que le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed a été publié hier soir.



Les 'minutes ' de la dernière réunion, des 25 & 26 juillet, n'ont pas rassuré les investisseurs quant aux intentions de la banque centrale en matière de politique monétaire.



Première conséquence visible de ces inquiétudes, les rendements des emprunts d'Etat poursuivent leur remontée. Sur le marché des Treasuries américains, le rendement à dix ans remonte vers 4,30 % (+1,2 pt), au plus haut depuis 15 ans.



Et le mouvement est presque aussi net dans la zone euro, puisque le rendement du Bund allemand à dix ans évolue également à des pics pluriannuels, vers 2,70% (+2,1 pts), tandis que l'OAT française est à 3,23% (+1,5 pt).



Sur le front des indicateurs, les investisseurs ont appris que l'activité manufacturière s'était redressée dans la région de Philadelphie, au vu de l'indice des conditions générales calculé par la Fed locale, qui est passé de -13,5 le mois dernier à +12 ce mois-ci, sa première lecture positive depuis août 2022.



Par ailleurs, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a reculé de 11 000 lors de la semaine du 7 août, ressortant à 239 000 selon le Département du Travail contre 250 000 la semaine précédente.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Stellantis a annoncé jeudi qu'il allait investir plus de 100 millions de dollars dans le développement d'un projet de lithium géothermique porté par la start-up CTR en Californie.



Ipsen annonce l'approbation par la FDA américaine de Sohonos, premier et unique traitement pour les personnes atteintes de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), maladie osseuse ultra-rare impactant près de 400 personnes aux États-Unis.



Valneva annonce un accord visant à augmenter de 100 millions de dollars le montant en principal de l'accord existant de financement par emprunt avec les fonds américains spécialisés dans la santé Deerfield Management Company et OrbiMed.