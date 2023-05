CAC40: poursuit son repli en direction des 7200Pts information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 10:49

(CercleFinance.com) - Le CAC40 poursuit son mouvement de repli ce jeudi matin vers 7230Pts (-0,3%), après une chute de l'indice parisien de 1,7% à 7253 points la veille, sur fond d'angoisse grandissante au sujet des négociations sur le plafond de la dette américaine.



'Les dernières nouvelles n'avaient rien de particulièrement prometteur, le président de la Chambre McCarthy ayant déclaré aux journalistes qu'il y avait un certain nombre de sujets où les négociateurs étaient encore éloignés', note Deutsche Bank.



La banque allemande souligne aussi qu'après la clôture des marchés américains, l'agence de notation de crédit Fitch a placé la note des États-Unis sous surveillance négative, même si son scénario de base demeure qu'un accord serait conclu.



'Nous restons constructifs sur un accord conclu à temps pour éviter un défaut sur la dette américaine, même si nous nous attendons à ce que le feuilleton se poursuive à très court terme', jugeait aussi Libby Cantrill, responsable des politiques publiques chez PIMCO.



Outre l'indice du climat des affaires en France, qui a été publié avant l'ouverture, on a pris connaissance également des nouvelles estimations des PIB de premier trimestre de l'Allemagne.



Le climat des affaires en France s'assombrit en mai, pour le troisième mois consécutif, au vu de l'indicateur de l'Insee qui perd deux points et retrouve, à 100, sa moyenne de longue période. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis avril 2021.



Le PIB de l'Allemagne a diminué de 0,3% au premier trimestre 2023 par rapport au dernier trimestre 2022, selon les nouvelles données en volume et CVS-CJO de Destatis, alors qu'une stabilité avait été annoncée initialement.



Dans l'actualité des valeurs, le groupe de services à l'environnement Derichebourg publie un résultat net en retrait de 39,1% au titre de son premier semestre 2022-23, pour un chiffre d'affaires qui s'est contracté de 12,7%.



De son côté, Pierre & Vacances affiche un EBITDA ajusté semestriel en amélioration de 28% en comparaison annuelle, lui permettant de confirmer le relèvement de ses prévisions financières au titre de l'exercice 2022-23, annoncé en avril.



Eurazeo, accompagné de Trocadero Capital Partners et de Bpifrance, annonce un récent investissement dans Eowin, pour poursuivre et accélérer le développement de cette société de services de gestion documentaire dans l'industrie.