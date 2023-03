CAC40: poursuit son rebond, les craintes s'apaisent information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 11:02

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris poursuit son rebond amorcé hier et s'arroge près de 1,5%, autour des 7120 points, dans un contexte d'apaisement des inquiétudes au sujet de la santé du système financier mondial.



En effet, l'action concertée des banques centrales des principales puissances économiques mondiales, qui se sont déclarées prêtes à stabiliser les marchés et à prévenir tout assèchement du crédit, semble avoir calmé l'avis de tempête sur les places financières.



Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a assuré hier que 'les tensions financières pourraient tempérer la demande et faire une partie du travail qui, autrement, aurait été réalisé par une politique monétaire restrictive: sans ces tensions, nous aurions indiqué que d'autres hausses de taux étaient nécessaires'.



En d'autres termes, le cycle des hausses de taux pourrait bien être achevé, puisqu'une politique restrictive n'est plus nécessaire au vu des conditions financières déjà très tendues sur les marchés.



Comme le résumait hier un trader londonien, 'les risques entourant le système bancaire sont devenus plus importants que les objectifs de politique monétaire'.



Les risques semblent s'être par conséquent réduits, avec des investisseurs qui s'accommodent sans trop de problèmes de la perspective de politiques monétaires plus accommodantes.



Le secteur bancaire européen a d'ailleurs connu une bonne journée hier, avec un rebond de plus de 1,2% pour l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Banks après un début de journée en rouge foncé.



Alors que les craintes grandissantes sur les banques ont alimenté la volatilité des marchés ces derniers jours, les investisseurs attendent désormais les annonces de la Réserve fédérale américaine.



Compte tenu de la nervosité ambiante, les marchés restent suspendus aux décisions de la Fed, qui tomberont dans la soirée de mercredi et qui seront suivies d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité estimée par les investisseurs d'une hausse de taux de 25 points de base oscille autour de 77%, alors que seulement 23% des investisseurs tablent sur un statu quo.



Sur le plan macroéconomique, les intervenants serons attentifs à la publication, dans le courant de la matinée, de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne puis à la parution, cet après-midi, des ventes de logements anciens aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des sociétés, le titre Mr.Bricolage gagne près de 4% à Paris après l'annonce d'un projet de partenariat dans les achats avec le britannique Kingfisher.



Air Liquide annonce qu'il va investir environ 60 millions d'euros pour moderniser deux unités de séparation des gaz de l'air (ASU) que le groupe industriel français opère dans le bassin industriel de Tianjin en Chine.



Colas a annoncé mardi investir dans la start-up française XXII afin d'accélérer l'usage de la vision par ordinateur en intelligence artificielle (IA).



Enfin, Sopra Steria fait part d'un accord conditionnel pour lancer une offre publique d'achat (OPA) sur l'ensemble des actions Ordina à un prix de 5,75 euros par action (hors dividende proposé), soit une prime de 36% sur le cours de clôture du 14 mars.