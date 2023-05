Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40: poursuit son rebond dans le sillage de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 11:30

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une progression de plus de 0,6% du CAC40, l'indice enregistre un gain d'environ 0,6% vers 7490Pts, encouragé par l'orientation favorable des marchés actions américains la veille.



La Bourse de New York a en effet terminé la séance de jeudi dans le vert, avec des hausses de plus de 0,3% sur le Dow Jones et de 1,5% sur le Nasdaq Composite, portées par les espoirs d'un accord à Washington pour relever le plafond de la dette américaine.



'Dans un communiqué publié jeudi, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a donné un point de vue optimiste, affirmant qu'il voyait 'la voie que nous pouvons emprunter pour parvenir à un accord',' soulignait ainsi Wells Fargo.



'De plus, il a même dit qu'il s'attendait à ce que la Chambre des Représentants envisage un accord la semaine prochaine, avec un 'accord de principe' possible ce week-end', renchérit-on chez Deutsche Bank ce matin.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'actualité s'annonce toutefois particulièrement peu chargée en cette séance dite 'des trois sorcières', ce lendemain du jeudi de l'Ascension ne devant pas voir de publication majeure d'entreprise.



Seule statistique notable en Europe, l'indice des prix à la production industrielle en Allemagne a augmenté de 4,1% en avril en comparaison annuelle, marquant ainsi un net ralentissement par rapport à la hausse de 6,7% observée en mars.



Du cote des valeurs, UBS a dégradé ce matin sa recommandation sur Ubisoft directement de 'achat' à 'vente' avec un objectif de cours réduit drastiquement de 55 à 20 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de baisse de 19% pour le titre de l'éditeur français de jeux vidéo.