CAC40 : poursuit son rebond avant la saison des résultats

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit ce matin sa progression de la veille dans un marché qui reste relativement attentiste avec le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels. L'indice CAC 40 avance de 0,7% à 6644 points. Après la publication de JPMorgan Chase hier, les grandes banques américaines vont continuer d'occuper le devant de la scène aujourd'hui avec l'annonce de leurs chiffres trimestriels. Plusieurs établissements de la trempe de Bank of America, Citi ou Wells Fargo ont prévu de dévoiler leurs comptes avant l'ouverture des marchés américains. Les investisseurs éplucheront soigneusement leurs comptes afin de savoir s'ils offrent des opportunités d'achat dans un contexte de 'reflation' et de remontée des taux. Les observateurs rappellent qu'il n'est pas inhabituel que les marchés hésitent durant la semaine qui lance la saison des résultats, jusqu'à qu'ils puissent se faire un tableau d'ensemble de la situation des entreprises. Mais il faudra peut-être attendre la parution, une heure avant l'ouverture de Wall Street, des chiffres mensuels des prix à la production aux Etats-Unis pour voir se dessiner une véritable tendance. Hier, les opérateurs avaient été pris de court par des chiffres des prix à la consommation ayant augmenté plus fortement que prévu en septembre. Pour les économistes, ces données reflètent une accélération de l'inflation qui devrait inciter la Fed à maintenir le cap d'un durcissement graduel de sa politique monétaire. En Chine, l'indice des prix à la production - qui mesure les coûts des biens à la sortie de l'usine - a bondi de 10,7% sur un an en septembre, a annoncé jeudi le Bureau d'Etat des statistiques (BES). Malgré la spectre inflationniste, Wall Street avait réussi à clôturer sur une note positive mercredi, le Dow Jones ratant d'un rien une clôture dans le vert, les 'minutes' de la Fed ayant montré que ses dirigeants restaient divisés sur l'ampleur de la menace représentée par l'inflation. A Paris, Publicis a annoncé ce matin un revenu net de 2 621 millions d'euros au 3ème trimestre 2021, en hausse de +11,9% par rapport aux 2 343 millions d'euros du troisième trimestre 2020. Le Groupe est en mesure de réviser à la hausse, pour la deuxième fois, l'ensemble de ses prévisions pour l'année 2021. S'agissant de la croissance organique, elle est désormais attendue entre +8,5% et +9% par rapport à +7% précédemment. Le taux de marge opérationnelle pour 2021 est attendu légèrement supérieur à 17%. iliad Holding a placé avec succès une obligation quadruple tranche d'environ 3,7 milliards d'euros, auprès d'investisseurs européens et américains. Cette opération a rencontré une forte demande qui a permis à iliad Holding d'optimiser le coût du financement à environ 5,3% en moyenne pour une maturité moyenne d'environ 6 ans. IHS Holding Limited a annoncé ce jour la fixation du prix de son introduction en bourse à la bourse de New York à 21,00 USD par action. Wendel détient aujourd'hui 62 975 396 actions IHS Holding Limited (en complément des 12 374 657 gérées par Wendel pour des tiers), et ne cédera pas d'actions au cours de cette introduction en bourse.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.03%