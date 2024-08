Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: poursuit son rebond amorcé la veille information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 10:53









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit ce matin le rebond amorcé hier en fin de séance et s'arroge 0,7%, vers 7325 points, un certain optimisme semblant l'emporter après les récentes données témoignant d'un reflux de l'inflation aux Etats-Unis.



Encore sous le choc du brusque trou d'air traversé lors de la seconde quinzaine du mois de juillet, les investisseurs espèrent trouver un peu de répit aujourd'hui avec les nombreux rendez-vous économiques à l'agenda.



A la suite des chiffres rassurants des prix producteurs publiés hier aux Etats-Unis, les intervenants attendent ce mercredi, à 14h30, la statistique des prix à la consommation (CPI) américaine pour le mois de juillet.



L'indice 'core' hors alimentation et énergie, le plus suivi par la Réserve fédérale, devrait se maintenir à 3,3% sur un an, ce qui ne devrait pas empêcher la Fed de réduire ses taux directeurs le mois prochain.



Au vu des inquiétudes qui entourent la possibilité d'une retombée en récession de l'économie américaine, les marchés devraient surtout se tourner, demain, vers les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, qui pourraient s'avérer déterminants pour les marchés.



D'après les stratèges, chaque chiffre indiquant que l'économie ne se dirige pas vers la récession, mais plutôt vers un atterrissage en douceur, constituera un facteur d'apaisement pour les marchés dans les semaines à venir.



Les résultats du géant américain de la distribution Walmart, prévus demain, seront à cet égard très attendus et pourraient venir là encore un peu plus éclaircir l'horizon des marchés.



Dans cette perspective, le mouvement de vente généralisée de la semaine dernière s'est interrompu hier à Wall Street, à la faveur de quelques rachats à bon compte sur les valeurs technologiques, notamment celles liées à l'IA.



Conséquence, le Dow Jones s'est adjugé plus de 1%, le S&P 500 a bondi d'environ 1,7% et le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 2,4%.



Si rien n'indique que l'épisode de volatilité soit terminé, les dernières séances ont été bien plus calmes, comme l'illustre la chute de l'indice VIX, retombé à 18,1 hier après le pic de 59 atteint il y a dix jours.



En Europe aussi, les intervenants espèrent que les prochaines indicateurs économiques permettront d'éloigner la perspective d'un éventuel retour de la récession.



En attendant, les marchés ont pris connaissance ce matin d'une hausse de 2,3% sur un an des prix à la consommation en France en juillet, un taux annuel en légère hausse après celui de +2,2% de juin, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire pour le mois dernier.



Au Royaume-Uni, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,2% au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet 2024, soit un taux annuel en hausse de 0,2 point par rapport à celui observé le mois précédent, d'après l'office national de statistiques.







