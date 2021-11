Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : poursuit son ascension au-dessus des 7100 points information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 10:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit son ascension ce matin et s'arroge près de 0,3%, à 7111 points, après la bonne performance des indices US réalisée vendredi. De chaque côté de l'Atlantique, les marchés d'actions bénéficient ainsi d'une dynamique positive, portés par une saison de résultats favorable et des indicateurs économiques solides. L'indice parisien signe un gain de plus de 27% depuis le début de l'année et son actuelle série de six semaines de gains d'affilée est la plus longue constatée depuis trois ans et demi, c'est-à-dire depuis le printemps 2018. Cette nuit, lesommet virtuel attenduentreJoe Biden et Xi Jinpingdevrait permettre d'en savoir plus sur l'avenir des relations commerciales entre les deux économies. Les investisseurs seront donc très attentifs à la conclusion de cette rencontre. Par la suite, dans la semaine, les opérateurs de marché prendront connaissance d'une série d'indicateurs macroéconomiques, avec au premier chef l'indice Empire State de la Fed de New York qui sera dévoilé aujourd'hui. A en croire les stratèges, les marchés d'actions devraient rester bien orientés au cours des prochaines semaines, essentiellement en raison de l'absence d'alternative crédible de rendement sur les autres compartiments, notamment du côté de l'obligataire. 'Les valorisations des marchés actions sont plutôt élevées alors même que la plupart des banques centrales appliquent des politiques plus restrictives', reconnaît Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. 'Mais la croissance nous semble solide et les bénéfices des entreprises sont au rendez-vous', ajoute l'analyste. Pour le professionnel, la remontée de l'inflation menace davantage les obligations que les actions, la récente hausse des taux longs restant actuellement inférieure aux pressions inflationnistes. Certains analystes notent toutefois que des signes de pressions sur les marges commencent à apparaître et prévoient une poursuite de la 'normalisation' de la croissance. Ces deux éléments pourraient laisser présager une année 2022 plus compliquée, préviennent-ils, alors que les banques centrales vont progressivement devenir moins accommodantes. Dans l'actualité des valeurs françaises, Airbus fait part d'une commande ferme pour 255 appareils de la famille A321neo supplémentaires par Wizz Air (Hongrie), Frontier (États-Unis), Volaris (Mexique) et JetSMART (Chili, Argentine), compagnies du portefeuille d'Indigo Partners. Airbus a déclaré s'attendre à ce que la demande mondiale d'avions atteigne 39.000 nouveaux appareils à horizon 2040, portée par les commandes en provenance d'Asie, et tout particulièrement de la Chine. Dassault Aviation fait part de l'entrée en vigueur du contrat portant sur l'acquisition par l'Égypte de 30 Rafale supplémentaires pour équiper son armée de l'Air, un contrat annoncé le 4 mai dernier. Saint-Gobain annonce l'acquisition d'une usine de gypse à Nairobi, au Kenya, sur lequel il prévoit par ailleurs d'investir dans une ligne de production de chimie de la construction. Le groupe a aussi fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans a.b.e. Mauritius, acteur de premier plan - licencié de Chryso - dans les mortiers techniques, additifs et produits imperméabilisants à Maurice.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.22%