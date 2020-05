Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : poursuit sa progression au-dessus des 4600Pts Cercle Finance • 26/05/2020 à 10:35









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un bond de plus de 2,1% à 4539,9 points, le CAC40 affiche une progression de l'ordre de 1,5% à 4608 points, sur fond d'espoirs de sortie de la pandémie sur le vieux continent. 'En Europe, le virus a été largement contenu', estime Commerzbank, soulignant que 'en moyenne sur les sept derniers jours, l'Italie et l'Espagne ont chacune fait part d'une personne nouvellement infectée pour 100.000 habitants'. Les opérateurs doivent prendre connaissance, en milieu d'après-midi, des ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois d'avril, ainsi que de l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board. Sur le front des valeurs, Sanofi annonce son intention de céder sa participation au capital de Regeneron par voie d'offre publique et de rachat d'actions par Regeneron, précisant toutefois que ces opérations n'auront aucun impact sur leur collaboration en cours. Sanofi détient actuellement 23,2 millions d'actions ordinaires de Regeneron, soit une participation d'environ 20,6 %. Regeneron a accepté de racheter pour 5 milliards de dollars de ses actions à Sanofi, sous réserve de la finalisation de l'offre publique. Le réassureur Scor indique que son conseil d'administration a décidé que l'assemblée générale mixte du 16 juin se tiendrait à huis clos, et qu'il ne lui sera pas proposé de distribuer un dividende au titre de 2019. Klépierre annonce que 86% de ses centres en Europe sont désormais ouverts (soit 80% de la valeur de son portefeuille, en part du groupe), un taux 'appelé à augmenter dans les semaines à venir' pour atteindre 90% d'ici dix jours. Vinci annonce avoir remporté le marché d'équipements et de travaux ferroviaires du secteur Ouest de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Les travaux sont d'un montant total de 120 ME.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.38%