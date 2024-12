CAC40 : porté par habillages de bilans à W-Street, E/$ 1,048 information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris repart de l'avant après une longue séance d'hesitation : la réouverture de Wall Street a fait la différence et le CAC40 s'adjuge +0,3% (pour se rapprocher des 7.400) tandis que le SBFF-120 tutoie les +0,4%, dans des volumes un petit peu plus étoffés que lundi et mardi... mais qui ne traduisant pas d'opérations d'habillage de bilans très intenses.



Les jeux semblent fait également aux Etats Unis où le S&P500 et le Nasdaq gagnent 0,3% mais engrangent 30% en moyenne cette année.

Le Dow Jones reprend 0,5% alors qu'il venait d'aligner mardi une 9ème séance consécutive de baisse, du jamais vu depuis 1978 et 1945.



Le 'Dow' est victime d'une 'rotation sectorielle' qui continue de s'opérer en faveur des grandes valeurs technologiques sur fond d'explosion de l'IA.



Les dernières statistiques ne changent plus grand chose car la décision de la Réserve fédérale américaine de baisser le taux de taux de 25Pts est actée (dernier grand rendez-vous de l'année sur les marchés financiers).



Principal événement de cette fin de séance, la Fed publiera ce soir à 20h00 (heure de Paris) un communiqué à l'issue de deux jours de réunion du FOMC, son comité de politique monétaire.

Celui-ci sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell.

Les investisseurs étudieront les prévisions de croissance, d'inflation et de taux des responsables de la banque centrale afin de tenter d'affiner leurs anticipations pour les mois à venir.



'Nous pensons que Powell va tenter d'adopter une tonalité neutre dans son discours, mais il est probable que ses propos ouvrent la voie à un ralentissement des baisses de taux', prédit-on chez Danske Bank.



La publication hier aux Etats-Unis de solides chiffres de la consommation est venue confirmer ce scénario.



'Après les publications d'inflation de la semaine dernière, le fait que les ventes au détail sortent au-dessus des attentes pour le sixième mois consécutif constitue un nouveau motif pour la Fed d'être plus prudente dans son cycle de baisses de taux', juge Bastien Drut, économiste chez CPR AM.



En attendant le verdict de la Fed, les intervenants ont découvert à 14h30 les chiffres des mises en chantier et des permis de construire aux Etats-Unis.

Selon les données publiées par le Département du Commerce, les permis de construire ont bondi de 6,1% le mois dernier en données corrigées des variations saisonnières, à un rythme annualisé de 1,50 million, contre 1,42 million en octobre.

Par rapport à novembre 2023, les permis de construire s'inscrivent en repli insignifiant de 0,1%.

Le nombre des mises en chantier a quant à lui baissé de 1,8% pour atteindre un rythme annualisé de 1,29 million, pour accuser un repli de 14,6% sur un an.



En France, Moody's a annoncé hier soir avoir dégradé sa note sur la dette de sept grandes banques françaises, dont BNP Paribas et Crédit Agricole, suite à l'abaissement de la note souveraine de la France vendredi dernier.



Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro se dégradent de +1 à +1,5Pts : les OAT françaises affichent 3,055%, les Bunds 2,2450%, ce qui fait remonter le 'spread' avec l'Allemagne à 81 points.



Le dix ans américain se tend de +1,5Pts de 4,385% vers 4,400%, le '30 ans' de +2,5Pts vers 4,605%.



L'euro stable jusque vers 15H lâche un peu de terrain (-0,2% face au dollar qui s'échange vers 1,0480) malgré des indicateurs économiques renforçant le scénario d'un ralentissement des baisses de taux de la Fed.



Le marché pétrolier remonte après la parution, cet après-midi, des stocks de brut américains sans surprise : le Brent avance de 0,9% vers 74$, le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de presque 1% non loin de 71$.







