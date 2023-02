CAC40: plus résilient que W-Street, les taux US se retendent information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 17:13

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris reperd un peu d'altitude alors que Wall Street repasse dans le rouge : mais le gagne encore près de 0,4% à 1/2H de la clôture.

L'indice phare gravite autour des 7.237 contre 7.250 points (record annuel) vers 16H10.

Le CAC40 'GR' vient d'inscrire il y a une heure un nouveau record absolu à 21.300 (soit +12% depuis le 1er janvier et +29,2% en 20 semaine de hausse).



Le CAC40 est soutenu par un contexte haussier en Europe avec un E-Stoxx50 en hausse de +0,2%, Milan +0,4% et Madrid +0,5%.

A Wall Street, les indices affichent une tendance légèrement négative: le Dow Jones perd -0,4%, le S&P500 -0,2 et le Nasdaq -0,1%.

Les investisseurs ont accueilli sans émotion la hausse de +0,5% du CPI en janvier.

D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 6,4% en janvier sur 12 mois, un taux annuel toujours au plus bas depuis octobre 2021, mais légèrement supérieur aux attentes des économistes.



Hors énergie (+8,7%) et produits alimentaires (+10,1%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel 'core' s'est établi à 5,6% le mois dernier, un niveau lui aussi un peu au-dessus de celui qu'anticipait le marché en moyenne (5,4%) avec une progression du prix des 'services' qui met à mal le scénario d'un repli vers 3% d'ici la fin de l'année.

Le consensus concernant le 'taux final' de la FED est majoritairement anticipé à 5,50% et les 5,25% ne sont plus aussi consensuels qu'avant le 'NFP'.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre décembre 2022 et janvier 2023, les prix à la consommation des Etats-Unis se sont accrus de 0,5% en données brutes, et de 0,4% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.

'La désinflation est certes engagée, comme Jerome Powell l'a reconnu dans ses récents discours, mais elle n'est pas uniforme: très forte pour l'énergie, plus lente pour la plupart des biens, inexistante pour

les services', soulignent les équipes d'Oddo BHF.



En France, nous avons découvert en début de journée le taux de chômage au sens du BIT (Bureau International du Travail) calculé par l'INSEE pour l'Hexagone. Celui-ci se montre quasi stable (‑0,1 point) au quatrième trimestre 2022, à 7,2% de la population active en France (hors Mayotte).



'Il s'agit de son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2008, si l'on excepte la baisse ponctuelle en 'trompe-l'oeil' du deuxième trimestre 2020, pendant le premier confinement', souligne l'Insee qui publie ces chiffres.



Le nombre de chômeurs au sens du BIT diminue de 45.000 par rapport au trimestre précédent, à 2,2 millions. En revanche, le 'halo autour du chômage' (personnes inactives au sens du BIT mais souhaitant un emploi) augmente de 38.000, pour s'établir à 1,9 million.



Il est ainsi inférieur d'un point à son niveau d'avant la crise sanitaire... mais le 'toilettage' des effectifs de personnes inscrites à Pôle Emploi a battu des records absolus en 2022.



Les marchés obligataires se dégradent un peu depuis 16H: les T-Bonds US repassent de 3,72% à 3,763% (il s'étaient détendus vers 3,68% ce matin : retour à la case départ).

En Europe, nos OAT affichent +4,6Pts à 2,88%, les Bunds +5Pt à 2,4220%... mais les BTP italiens sont stables.

Le Dollar efface ses pertes à 1,0730E alors qu'il se repliait 1 heure plus tôt de -0,4ù vers 1,0770 contre Euro.



Dans l'actualité des sociétés, Michelin a annoncé hier soir des ventes de 28,6 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, en hausse de 20,2% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net progresse quant à lui de 8,9%, pour s'établir à 2009 ME au titre de 2022, soit un résultat net par action de 2,81 euros, contre 2,58 euros un an auparavant.



Toujours hier soir Rothschild & Co. A publié un chiffre d'affaires de 2,9 MdsE au titre de l'exercice 2022, en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net ressort finalement en recul de 21%, à 606 ME, avec un BPA également en recul de 21%, à 8,38 euros.



M6 publie un chiffre d'affaires consolidé de 1357 ME au titre de l'exercice 2022, en recul de 2,4% par rapport à l'exercice précédent, tandis que le résultat net part du groupe sur la période s'établit à 161.5 ME, en recul de 42.5% en un an.



Ce matin, TF1 a dévoilé un résultat net part du groupe en baisse de 21,8% à 176,1 millions d'euros au titre de l'année écoulée, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 316,2 millions, soit un taux de marge en retrait de 1,5 point à 12,6%.