CAC40 : pluie records absolus, (DAX, E-Stoxx50), sans volumes

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'inscrit en forte hausse ce mardi, première séance du mois de juin dans l'attente d'une série d'indicateurs économiques.

L'indice CAC40 gagne près de +1% et franchit les 6.500Pts (6.512), pour le CAC40 'GR' qui culmine à 18.400Pts, ce n'est rien de moins que le 25ème record absolu depuis fin mars... soit un record historique battu une séance sur 2 (et même un peu plus : 4 séance sur 7).

Et plus les indices gagnent en altitude, plus les volumes d'échanges s'évaporent, avec moins de 1MdE échangé en plus de 6 heures, avec un écart positif de plus de +70Pts.

Mais Paris est largement distancé par Francfort qui bondit de +1,5% (à 15.660)... mais ne bat qu'une 8ème record depuis fin mars, l'E-Soxx50 franchit les 4.100.

A Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture en progression de +0,6% en moyenne après le long week-end du 'Memorial Day'.

Hier, le marché parisien - privé de véritables catalyseurs en l'absence de New York - avait terminé sur une consolidation de l'ordre de 0,6% et avait fini la séance au plus bas du jour... ce qui s'avère absolument sans conséquence.

Si la fin du mois de mai s'est avérée un petit peu décevante, la hausse annuelle dépasse désormais +17,5% (+19,3% pour le CAC 'GR'), une performance largement due aux valeurs française du luxe qui alignent records sur records.

Les investisseurs ont pris connaissance des enquêtes PMI manufacturiers en zone euro, qui leur permettront de se faire une idée sur l'état de la reprise sur le Vieux Continent.

La croissance du secteur manufacturier de la zone euro a de nouveau affiché un rythme sans précédent en mai, au vu de l'indice PMI final IHS Markit qui s'est redressé de 62,9 en avril à 63,1 (estimation flash à 62,8) et affiche ainsi son plus haut niveau historique.

Se redressant de 58,9 en avril à 59,4 en mai, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière en France signale de nouveau une forte amélioration de la conjoncture du secteur, le taux de croissance affichant son plus haut niveau depuis septembre 2000.

En Espagne, le MPI manufacturier grimpe de 57,7 vers 59,4 et en Italie, il bondit de 60,7 vers 62,5... un niveau record.

L'inflation s'est accélérée à un rythme légèrement plus soutenu que prévu au mois de mai dans la zone euro, à en croire l'estimation préliminaire rendue publique mardi par Eurostat.

Le taux d'inflation annuel de la région a été mesuré à 2% le mois dernier, contre 1,6% en avril, selon une estimation rapide dévoilée ce matin par l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus attendait une progression de 1,9%... mais l'OCDE, la BCE continuent de marteler le scénario de l'inflation transitoire.

Enfin, les intervenants de marché seront également attentifs, dans le courant de l'après-midi, à la publication de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis.

Comme le résument les économistes d'Oddo BHF, les spécialistes de l'industrie manufacturière se trouvent aujourd'hui dans une situation 'paradoxale'.

'Ils n'ont jamais enregistré une telle hausse de leurs commandes, mais les délais d'approvisionnement ou les pénuries de certains composants les empêchent de répondre aussi vite qu'ils le souhaiteraient', explique la banque privée parisienne.

Du coté des valeurs, la Compagnie des Alpes publie un résultat net part du groupe de -122,6 millions d'euros pour son premier semestre 2020-21, contre +47,7 millions un an auparavant, ainsi qu'un excédent brut opérationnel (EBO) de -17,2 millions, contre +148,2 millions. Le chiffre d'affaires ressort à 31,5 millions d'euros, soit une baisse abyssale de 93,3% (-93% à périmètre comparable).

Côté valeurs, le secteur automobile brille à travers toute l'Europe, le CAC est également tiré par les bancaires avec Crédit Agricole à +2%, puis TotalEnergies à +2,3%

Le CAC enregistre une hausse univoque avec un seul repli : Atos a -0,7%.

Sanofi annonce qu'une étude pivot de phase II/III consacrée au venglustat dans le traitement de la polykystose rénale autosomique dominante (PKD) n'a pas atteint son critère de futilité, et qu'il a donc mis un terme au programme clinique dans cette indication.

Saint-Gobain (+2,5%) a annoncé avoir cédé la société Saint-Gobain Glassolutions Objekt-Center au groupe privé allemand AEQUITA basé à Munich. Cette société est spécialisée dans les opérations de transformation de verre du réseau Glassolutions en Allemagne.

AXA annonce avoir finalisé la cession de ses activités vie, épargne et dommages en Grèce à Generali. L'opération porte sur un montant total en numéraire de 167 millions d'euros. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de simplification du groupe.