CAC40 : plombé par une tension assez paradoxale des taux

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (-1,1% vers 6.955) subit une correction qui met à mal les principaux supports moyen terme : le CAC40 qui s'enfonce nettement sous les 7.000 validera ce soir, sauf rebond salvateur de dernière minute, la cassure du support des 6.980.



L'Euro-Stoxx50 lâche également -1,2% et menace de décrocher sous les 4.100Pts.

A wall Street, les S&P500 et le Nasdaq ne lâchent que -0,7% et se montrent plus résilients que les indices européens, le Dow Jones s'offre même le luxe d'un gain de +0,05%, malgré un 'VIX' qui bondit de +7,5% vers 19,2.

Le 'VIX' se retrouve lui-aussi dans une position assez délicate car au-delà de 20, le climat boursier basculerait radicalement dans le 'risk-off'.



Les investisseurs ne tiennent pas compte des bons chiffres de la croissance chinoise : ils ne suffisent pas à contrebalancer les tensions persistantes au Proche-Orient, alors que les entrevues entre Joe biden, le souverain jordanien et le Président égyptien au sujet du conflit Israël/Gaza-Hamas ont été annulées par ces derniers, plombant les espoirs de paix.



Les investisseurs auraient dû être rassurés cette nuit par l'annonce d'une croissance économique plus forte que prévu en Chine, le PIB ressortant à +4,9% lors du troisième trimestre selon le Bureau d'Etat des statistiques (BES), mais les bourses de Shanghai et Shenzhen ont fini en net repli.



La tendance se trouve donc plombée par les tensions géopolitiques au Proche-Orient, où l'explosion d'un hôpital dans la bande de Gaza -chaque camp se rejette la responsabilité mais Joe Biden désigne le Hamas- a fait des centaines de morts.



Certains observateurs craignent que cette frappe ne compromette les efforts diplomatiques déployés par les Etats-Unis afin de contenir le conflit entre Israël et le Hamas, qui étaient accueillis favorablement par les marchés.



Ces tensions favorisent d'ailleurs les actifs refuges, comme l'or, qui se hisse à 1.945 dollars l'once, un plus haut d'un mois.

Le marché obligataire -en revanche- ne sert paradoxalement pas de refuge puisque le rendement des emprunts du Trésor américain à 10 ans bondit de +7Pts vers 4,92E (les 5,000% sont désormais très proches).

La tension est également palpable en Europe avec +5,2Pts sur nos OAT à 3,562%, +4,5Pts de base sur le Bunds à 2,927% (les 3,000% sont en vue)... et les BTP italiens affichent +9,8Pts à 4,998% (le test des 5% est imminent).



Côté trimestriels, les investisseurs suivront dans la soirée les publications très attendues après clôture de Tesla et Netflix.



Côté indicateurs macroéconomiques, les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée des derniers chiffres de l'inflation en zone euro.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 4,3% en septembre 2023, contre 5,2% en août selon Eurostat. Un an auparavant, il était de 9,9%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 4,9% en septembre 2023, contre 5,9% en août. Un an auparavant, il était de 10,9%.



Outre-Atlantique, les mises en chantier ont rebondi en septembre aux Etats-Unis, ce qui suggère que l'économie américaine reste bien orientée en dépit de l'impact de la remontée des taux d'intérêt.



Selon des données publiées ce mercredi par le Département du Commerce, les mises en chantier ont augmenté de 7% le mois dernier en données corrigées des variations saisonnières, à un rythme annualisé de près de 1,36 million.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à septembre 2022, les mises en chantier affichent une baisse de 7,2%.



Les mises en chantier de maisons individuelles - qui représentent la plus grande partie du marché de l'immobilier résidentiel - ont augmenté de 3,2% à 963.000.



En revanche, le nombre de permis de construire a quant à lui baissé de 4,4% pour atteindre un rythme annualisé de 1,47 million, là où le consensus attendait 1,46 million.



De leur côté, les cours du brut repartent à la hausse suite à la frappe de l'hôpital Ahli Arab, qui alimente les inquiétudes quant aux perspectives de la région.



'Le pétrole pourrait durablement augmenter si les Etats-Unis décident de renforcer les sanctions à l'égard de l'Iran - pays suspecté d'avoir donné son aval aux attaques du Hamas', rappellent les équipes de DeftHedge, un spécialiste de la gestion du risque de change et des matières premières.



Le Brent grimpe de 1,5% à 91,5 dollars le baril tandis que le brut léger américain (WTI) bondit de plus de 2% à 88,5 dollars.





