CAC40: plombé par les bancaires, conserve les 7000 points information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 17:47

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un recul de 1.74%, à 7015 points, pénalisée par le lourd recul des valeurs bancaires, à l'instar de Société Générale (-6.1%), BNP Baribas (-5.3%) et dans une moindre mesure Crédit Agricole (-2%), sur fond de doutes quant à la solidité du système bancaire international.



En Europe, les inquiétudes se sont notamment concentrées sur Deutsche Bank qui lâche 8.8% et subit des dégagements massifs (80 millions de titre en 6 heures, soit 10 séances de transactions moyennes) alors que les 'CDS' (assurance sur la dette) 'pricent' un risque de faillite imminente à 33%. De son côté, Credit Suisse cède 5.3%.



Depuis lundi, le CAC40 s'est néanmoins arrogé 1.3%, avec un gain proche de 8% depuis le début de l'année.



Au menu ce 24 mars, il y avait également des chiffres aux US qui ne vont pas dans le sens d'un assouplissement des taux par la FED.



En effet, le secteur privé américain a vu sa croissance nettement s'accélérer en mars, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'est établi à 53,3 en estimation flash, un plus haut de 10 mois, après s'être hissé à 50,1 le mois précédent.



'La production a connu une croissance solide alors que les conditions de la demande se sont améliorées et que les nouvelles commandes ont renoué avec la croissance', explique S&P Global, qui pointe cependant aussi une accélération de l'inflation des prix de vente.



Petit bémol avec une diminution de 1% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, après une chute de 5% en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de -4,5%).



Le Département du Commerce indique que les équipements de transport, dont les commandes se sont contractées de 2,8% d'un mois sur l'autre, les commandes américaines de biens durables sont parvenues à rester à peu près stables en février.



Ce matin, les investisseurs avaient pris connaissance de l'estimation flash concernant l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale dans la zone euro. Celui-ci s'est redressé pour un cinquième mois consécutif en mars, s'établissant à 54,1, un plus haut de dix mois, contre 52,0 en février.



La croissance s'est à nouveau appuyée sur les performances du secteur des services, dont l'activité a enregistré sa plus forte expansion depuis mai 2022. Dans le secteur manufacturier en revanche, les niveaux d'activité ont stagné en mars.



Les marchés de taux bénéficient d'un climat de 'risk-off' et nos OAT effacent -5Pts à 2,6650%, les Bunds de -4,5Pts à 2,1450%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds se détendent de -2,5Pts à 3,3800%... mais cela n'empêche pas le Dollar de reprendre 0,8% à 1,0740$/euro (il sert de refuge en cas de stress) et l'or repasse le cap symbolique des 2.000$ l'once (c'est également un refuge pertinent face à un climat de 'all-in' monétaire de la part des banques centrales).



Dans l'actualité des sociétés, le groupe de santé animale Virbac publie un résultat net part du groupe en hausse de 7,8% à 122 millions d'euros au titre de 2022, et un résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions (ROC ajusté) accru de 7,7% à 186,6 millions.



Teleperformance annonce avoir déjà atteint son objectif 2026 de réduction de 49% de ses émissions de CO2 par employé équivalent temps plein par rapport à 2019, dont des baisses de 15% en 2021 et de 9% en 2022.



Airbus a livré le premier avion A321neo assemblé sur sa chaîne d'assemblage final en Asie (FAL Tianjin) à la compagnie chinoise Juneyao Air à Tianjin, en Chine.



Enfin, Gaussin a annoncé vendredi que ses tracteurs logistiques et portuaires étaient désormais reconnus comme des véhicules propres au Canada, une homologation qui les rend éligibles aux subventions.