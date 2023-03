CAC40: plie en fin de séance après l'allocution de Powell information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 18:05

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la journée sur un recul de 0,46%, à 7339 points. Jusqu'au milieu d'après-midi, l'indice parisien évoluait portant en territoire positif vers les 7380 points (autour de +0,2%) mais l'allocution, à 16h, de Jerome Powell, le dirigeant de la Fed a fait plier le cours.



Le patron de la FED a en effet confirmé que les taux seraient maintenus à un niveau élevé durant une période assez longue, le marché du travail demeurant 'tendu' et la consommation des ménages 'robuste', et même soutenue. ..



Si ces propos ne recèlent aucun élément réellement nouveau, ils ont enterré les espoirs des analystes les plus optimistes et se sont finalement traduits par un recul des indices US avec -1% sur le Dow Jones et S&P500 et -0,8% sur le Nasdaq.



S'agissant de la prochaine réunion 'FOMC' du 22 mars: les paris sur une hausse de 0,25Pts sont largement majoritaires (environ 70%), mais il y a également 55% d'experts pour parier sur 4 hausses de taux d'ici l'été (celle de mars incluse) contre seulement 2 tour de vis il y a 5 semaines.



Sur le front des statistiques, contre toute attente, les commandes à l'industrie allemande ont augmenté en janvier ce qui confirme la bonne résistance de la première économie européenne au ralentissement actuel de l'activité.



Après avoir signé une progression de 3,4% au mois de décembre (révisée contre +3,2% précédemment), les commandes industrielles ont progressé de 1% en données ajustées des variations saisonnières, selon les données de Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Sur le marché des taux, les rendements des obligations souveraines demeurent volatiles: après la séance 'portes de saloon' de lundi et un re-test des pires niveaux de l'année en fin de séance, une petite embellie se dessine avec des OAT qui se détendent de -2,4 pts à 3,200%, des Bunds qui effacent -2,6 pts à 2,700%, les BTP italiens en revanche sont passés de -7 pts à 4,4700% pour revenir quasi stables à 4,55%.



Le 'dix ans' américain se détend à la marge de -1,5 pt en direction de 3,9670%, le '2 ans' se situe 100 pts plus haut, vers 4,962%.

Sur le front des changes, le Dollar se redresse de près de 1% par rapport à l'euro, à 1,058$ pour un euro. A noter que le baril de Brent consolide (-2,7%) et s'échange désormais contre 83,9$.



Dans l'actualité des valeurs, Neoen annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 750 millions d'euros afin d'augmenter de 50% sa capacité installée tout en intensifiant ses investissements dans le stockage.



La Commission européenne annonce avoir approuvé la création d'une entreprise commune entre Renault et Minth Group Limited, spécialiste de la fabrique de pièces détachées pour voitures domicilié dans les îles Caïmans. L'entreprise commune sera basée en France et fournira des coques pour des batteries de voitures électriques en Belgique, France, et au Royaume Uni.



Dassault fait savoir que le premier Rafale au standard F4 a été livré à l'armée de l'Air et de l'Espace au sein du Centre d'expertise aérienne militaire (CEAM), sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan a annoncé le Ministère des Armées.



Somfy publie un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros sur l'exercice 2022, en croissance de 3,7% par rapport au précédent exercice (+1,6% à données comparables). Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à 238 millions d'euros, en baisse de 8,1%.



Enfin, Airbus annonce avoir réalisé la livraison de 46 avions pour 34 clients et enregistré les commandes brutes de 99 avions au cours du mois de février. Depuis le début de l'année, l'avionneur a livré un total de 66 appareil à 42 clients.