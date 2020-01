Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : plafonne sous 6.050, inflation US, résultats neutres Cercle Finance • 14/01/2020 à 15:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste proche, mais légèrement au-dessus (+0,1%) de son niveau d'équilibre (vers 6.040), après une ouverture assez nettement dans le rouge. En effet, après s'être affiché à 5.990 points quelques minutes après l'ouverture, le CAC 40 avait effacé toutes ses pertes dès 11H30, afin de ne pas se laisser distancer davantage par Wall Street qui avait inscrit de nouveaux records absolus intraday et en clôture la veille. L'Euro-Stoxx50 en revanche demeure légèrement négatif, de moins de -1Pt d'indice (environ -0,05%) à 3.778 L'intérêt des investisseurs se tourne à partir d'aujourd'hui sur la saison des résultats d'entreprises, dont les géants bancaires américains JPMorgan, Citigroup (mieux que prévu) et Wells Fargo (légèrement décevant) donnent le coup d'envoi à partir de la mi-journée. Autre sujet d'attention, l'évolution de l'inflation aux États-Unis, dont une accélération pourrait contraindre la Réserve fédérale à reprendre son processus de resserrement monétaire. Les opérateurs peuvent se rassurer: les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,2% en décembre 2019 par rapport au mois précédent, d'après les données du Département du Travail, lesquelles sont proches des anticipations. Du côté des changes, l'euro est quasi stable, en léger repli de -0,2% à 1,1110/$. C'est également le cas du Brent vers 64,6$. Du côté des valeurs, le groupe PSA (-0,5%) pourrait supprimer jusqu'à 4.100 emplois chez Opel, indique une personne proche du dossier interrogée par Bloomberg. Il souhaite réduire les effectifs pour faire face à la baisse des ventes et à des problèmes technologiques. Opel devrait supprimer au moins 2.100 postes d'ici 2025 et pourrait réaliser deux vagues de réduction d'effectifs de 1.000 emplois en 2027 et 2029, selon Bloomberg. Le groupe Nissan a diffusé ce matin un communiqué suite aux informations spéculatives sur sa position envers l'Alliance. 'Contrairement aux affirmations des articles, Nissan n'envisage nullement la dissolution de l'Alliance', indique le groupe. 'Nissan, Renault et Mitsubishi Motors ont mis en place l'Alliance Operating Board (AOB) en mars 2019 en tant que fondement de l'amélioration continue et du fondement du succès futur', rajoute le groupe. Malgré ce démenti des informations du Financial Times, Renault ne repend pas un pouce de terrain et s'effrite même de -0,1%

