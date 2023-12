Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40 : piétine vers 7.570 malgré de nouveaux records aux US information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 16:12









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille 0,1%, dans des volumes dérisoires (moins de 600MnsE échangés en 7 heures), malgré un long pont de 4 jours: les habillages de bilans sont probablement terminés car cela ne génère même pas de 'volume technique'.



Après une brève incursion au-delà des 7.600 au cours des 1ers échanges CAC40 oscille autour des 7.580 points, maintenu dans le vert par Alstom (+1,5%) et Capgemini (+1,1%).



A 3 jours de la clôture de l'exercice 2023, l'indice CAC 40 affiche un gain annuel de l'ordre de 17% (+21% pour le CAC40 Global return à 23.000Pts), soit l'une de ses meilleures performances des dix dernières années.



Wall Street aligne une nouvelle séance de hausse : gain marginal de +0,1 à +0,2% qui suffit a inscrire un nouveau record annuel pour le Nasdaq à 15.110.

L'optimisme suscité par les anticipations de baisses de taux de la Fed prolongent le 'rally' de fin d'année sur les actions US.



Le S&P500 (+0,1% à 4.780) est déjà en position d'inscrire une meilleure clôture de tous les temps, avec un plus haut absolu situé à une trentaine de points.

Avec un gain de plus de 24% depuis le 1er janvier, l'indice de référence des gérants américains affiche, à ce stade, l'une de ses meilleures performances trimestrielles depuis 2020 (l'indice se redressant après -35% à -mi-mars 2020).



Les 'Sept Magnifiques', les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle, s'arrogent l'essentiel de cette excellente performance (90%), avec une valeur qui a plus que doublé grâce à l'engouement pour l'IA.



L'indice CBOE VIX de la volatilité, souvent présenté comme le baromètre de la peur, est revenu sous le seuil des 13 points (-1,3% à 12,80), un niveau peu élevé proche de ses plus bas de l'année.



Concernant 2024, le marché boursier américain conserve encore du potentiel en termes de rendement, mais ses niveaux de valorisations restent élevés, notamment en raison des craintes sur l'économie, rappellent les analystes.



'La récente intervention de la Fed est clairement positive, mais le marché a déjà beaucoup progressé en anticipation de baisse de taux', soulignent ainsi les équipes de Swiss Life Asset Managers.

Malgré l'absence d'éléments directeurs, les marchés obligataires américains poursuivent leur embellie: le rendement des Treasuries à 10 ans efface -4,5Pts de base pour revenir sous 3,85%.



Toujours pénalisé par les paris que la Fed américaine devancera la BCE en matière de baisses de taux, le dollar glisse toujours face aux autres grandes devises ($-Index à -0,35% à 101,1, au plus bas depuis le 27/07), ce qui propulse l'Euro aux abords de 1,1100, nouveau plus haut depuis l'été, ce qui valide un signal de continuation de la hausse en direction de 1,1250$.



Aucun indicateur économique important ne figure à l'agenda du jour en Europe comme aux Etats-Unis et il faudra attendre la publication aux Etats-Unis, demain, des inscriptions au chômage pour prendre connaissance de la seule statistique majeure de la semaine.



Les marchés obligataires européens se détendent également avec -5,5Pts sur les Bunds à 1,9150%, -5Pts sur nos OAT à 2,522%, -4Pts sur les BRP italiens à 3,508%.



Côté énergie, le Brent est stable autour des 80,9$ le baril.

A noter que l'or profite de la décrue des rendements obligataires et gagne +0,6 autour de 2.066$ l'once (un record historique de clôture se profile).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom annonce qu'il fournira à Ferrovie del Sud Est, opérateur de transport de la région des Pouilles en Italie, deux trains à hydrogène Coradia Stream H pour remplacer les trains diesel actuels. Ce seront les premiers trains à hydrogène de la région.



Neoen annonce avoir donné l'instruction de démarrer les travaux de Yllikkälä Power Reserve Two (YPR2) à Nidec, qui sera en charge de la construction du projet et de la fourniture des conteneurs et éléments de batteries ainsi que des onduleurs.



Enfin, les actionnaires d'Orpea (+19%) ont approuvé vendredi la nomination d'un nouveau conseil d'administration suite à l'arrivée au capital de la Caisse des Dépôts, de CNP, de la MAIF et de la MACSF.





