CAC40: peux de changement avant le verdict de la Fed

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est proche de l'équilibre dans des marchés paralysés à quelques heures des décisions très attendues de la Fed. L'indice CAC 40 est en léger repli de 0,2% vers 7470 points.



Si la Réserve fédérale devrait officialiser ce soir la fin de sa politique monétaire restrictive en annonçant une première baisse de taux depuis mars 2020, les paris demeurent serrés à l'approche de son communiqué.



Le reflux de l'inflation et le ralentissement du marché du travail aux Etats-Unis plaident en faveur d'un assouplissement, mais la bonne résistance de la croissance milite plutôt pour une réduction limitée du loyer de l'argent.



Après les propos tenus ces derniers temps par plusieurs responsables de la Réserve fédérale, les marchés estiment à 63% la probabilité d'une baisse de taux de 50 points ce soir, selon l'outil FedWatch du CME Group.



Mais l'hypothèse d'une réduction plus faible de 25 points n'est pas encore totalement écartée, puisqu'elle reste jugée crédible par 37% des intervenants.



Au vu de la récente remontée des Bourses mondiales, une baisse de 75 points de base semble néanmoins déjà largement actée dans les cours.



A Paris, l'indice CAC 40 a gagné plus de 0,5% à 7487,4 points hier soir, ce qui lui permet d'afficher une hausse de 1,5% depuis le 6 septembre.



A Wall Street, le Dow Jones comme le Nasdaq ont établi de nouveaux plus hauts historiques hier.



Mais avec des anticipations aussi élevées, le risque de déception est tout aussi grand.



'Les données historiques laissent toutefois penser que les marchés d'actions affichent de meilleures performances après une première baisse de taux de 25 points de base que de 50', rappellent les stratèges de Barclays.



De fait, au-delà de la décision qui sera prise ce soir à 20h00, les investisseurs s'interrogent surtout sur l'évolution des taux dans les prochains mois.



Entre-temps, les investisseurs ont pris connaissance, dans la matinée, des derniers chiffres dans la zone euro.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro est passé de 2,6% en juillet à 2,2% en août, selon Eurostat qui confirme ainsi son estimation rapide pour le mois dernier, tandis que celui de l'Union européenne a aussi reculé de 0,4 point pour s'établir à 2,4%.



Aux Etats-Unis seront publiés en début d'après-midi les derniers indicateurs ayant trait à l'immobilier, à savoir les permis de construire et les mises en chantiers.



La possibilité d'un geste fort de la part de la Fed continue de pénaliser le dollar, même si l'euro semble désormais un peu caler face au billet vert pour se traiter autour de 1,1130.



Si la baisse du billet vert avait favorisé les cours de l'or noir, le Brent et le brut léger américain repartent à la baisse d'environ 0,6% ce matin, aux alentours respectivement de 73,3 et 70,7 dollars le baril en attendant la publication cet après-midi des stocks hebdomadaires américains.



Sur le front obligataire, la perspective d'une baisse des taux des deux côtés de l'Atlantique fait refluer à la fois le rendement du Bund allemand à dix ans vers 2,14% tandis que celui du papier américain se stabilise autour de 3,64%, toujours au plus bas depuis mai 2023.





