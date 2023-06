CAC40: peu de mouvement, reste au contact des 7200 points information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul anecdotique de 0,12%, à 7213 points, signant ainsi une 4ème séance de quasi-stagnation. Le recul hebdomadaire atteint néanmoins 0,75%.



La prudence est en effet de mise chez les investisseurs, d'autant qu'un durcissement des politiques monétaires des grandes banques centrales reste toujours possible à court terme.



L'annonce, hier, d'une entrée en récession 'technique' de la zone euro, marquée par deux trimestres consécutifs de croissance négative, est par ailleurs venue renforcer les inquiétudes entourant la santé de l'économie mondiale.



Dans ce contexte, les volumes d'échange apparaissent particulièrement réduits depuis lundi, à quelques jours des réunions de la Fed et de la BCE prévues la semaine prochaine.



Privé de catalyseurs, le marché parisien semble - comme les autres places mondiales - se chercher une direction depuis la fin du mois d'avril.



En l'absence d'indicateurs économiques, la séance du jour reste particulièrement calme, et ce des deux côtés de l'Atlantique.



L'apaisement des tensions sur le marché des taux pourrait néanmoins favoriser une petite hausse des obligations.



Les rendements souverains se détendent à la marge : le rendement du Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, efface 2,2Pts et revient camper sur la zone de 2,40%, nos OAT effacent 6Pts à 2,917%.

En revanche, l'emprunt à 10 ans US se dégrade de 4Pts à 3,751%.



Le dollar remonte légèrement face à l'euro, qui cède 0,25% vers 1,0755$/euro.

Le pétrole devrait lui aussi achever la semaine sur une note négative en dépit de l'annonce, dimanche dernier, de nouvelles réductions de la production de l'Opep.



Le baril de brut léger américain (WTI) se traite à 71,35 dollars, le Brent de Mer du Nord remonte à 76$ (+0,6%).



Le grand gagnant de la semaine est pour l'instant l'or - avec une hausse de 1% vers 1.960$/once le métal jaune continuant de bénéficier d'une demande robuste, soutenu notamment par les risques pesant sur l'économie américaine



Dans l'actualité des sociétés françaises, Wallix, un éditeur de logiciels de cybersécurité, a annoncé vendredi avoir bouclé une levée de fonds de 10,5 millions d'euros, une opération dilutive qui faisait lourdement chuter son cours de Bourse.



Thales annonce avoir réalisé ce mercredi 7 juin, une émission obligataire à taux fixe de 500 millions d'euros à 6 ans assortie d'un coupon de 3,625%.



Enfin, EDF fait part du succès de son émission d'obligations hybrides pour un montant nominal de 1,5 milliard de dollars US et la poursuite de l'offre contractuelle de rachat annoncée le 6 juin 2023.