CAC40: peu de mouvement, les regards se tournent vers la Fed

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille à peine 0,1% ce matin, autour des 7680 points. Un peu plus tôt, l'indice parisien avait pourtant brièvement franchi les 7700 points, une première historique, avant de reculer doucement sous ce seuil symbolique.



Il faut dire que les investisseurs devraient limiter les prises de risques aujourd'hui alors que la Fed présentera ce soir, après la fermeture du marché parisien, les conclusions de sa réunion stratégique.



Jerome Powell, le président de l'institution, donnera aussi une conférence de presse dans la soirée, un rendez-vous traditionnellement très suivi par les marchés, et d'autant plus en cette période d'incertitudes quant à l'évolution des politiques monétaires des banques centrales...



Si la perspective d'un 'statu quo' ne fait guère de doute, les intervenants tenteront de lire entre les lignes et de déceler d'éventuels indices quant au rythme et au calendrier de baisse des taux.



'La Réserve Fédérale va sans doute mettre fin de manière claire aux espoirs d'une baisse des taux proche (mars) et rapide', anticipe Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.



Selon lui, 'Jerome Powell va tenter de calmer le jeu tout en gardant la porte ouverte pour les prochaines réunions, en fonction des données économiques'.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance de matin d'une série de statistiques et notamment d'une nouvelle baisse (-1,8%) des prix de production de l'industrie (PPI) française en décembre sur un an, après -0,5% en novembre. L'Insee précise que les PPI sont quasi stables (+0,1% après +0,2% en novembre) hors énergie.



Toujours selon l'Insee (estimation provisoire), les prix à la consommation en France augmenteraient de 3,1% sur un an en janvier 2024, un taux en baisse sensible donc après celui de 3,7% observé en décembre 2023.



Enfin, l'économie allemande s'est bien contractée au quatrième trimestre, selon une nouvelle estimation publiée par l'Office fédéral de la statistique avec un PIB en repli de 0,3% sur les trois derniers mois de l'année par rapport au trimestre précédent en données corrigées des variations saisonnières, conformément à une première estimation rendue publique le 15 janvier.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vivendi est revenu sur son projet de scission et envisage une division en quatre entités, soit Canal+, Havas, une société regroupant les actifs dans l'édition et la distribution (participations dans Lagardère et Prisma Media) et une société d'investissement (participations financières dans la culture, les médias et le divertissement).



Nexans a informé les marchés que l'Autorité de la Concurrence (AC) a effectué ce mardi des perquisitions sur trois de ses sites en France, sans préciser lesquels. Selon le groupe, ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'une enquête visant le secteur de la distribution des câbles d'énergie sur le territoire DOM-TOM.



Enfin, hier soir, le Groupe Seb a indiqué avoir réalisé des ventes de 8006 ME en 2023, en croissance organique de 5,3 %. Cette performance est en ligne avec l'objectif que le groupe s'était fixé d'une croissance organique d'environ 5 % des ventes en 2023.





