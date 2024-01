Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: peu de mouvement, la prudence l'emporte information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 17:57









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette première séance de la semaine à 7640 points, soit une hausse insignifiante de 0,09%. Les plus fortes progressions du jour sont signées par Thalès (+1,6%), Danone (+1,5%) et EssilorLuxottica (+1,3%), tandis que Carrefour (-1,6%), Crédit Agricole (-1,6%) et Bouygues (-3,4%) ferment la marche.



Pour le moment, les marchés font fi de la situation sociale tendue de chaque côté de l'Atlantique - mouvement des agriculteurs en France et bras de fer sans précédent entre le Texas (Loi Martiale) et Washington - et les résultats 'trimestriels' des entreprises accaparent l'attention des investisseurs.



Une nouvelle avalanche de résultats est d'ailleurs attendue dans le secteur technologique, sans oublier la réunion de la Fed précue cette semaine. Rappelons que la banque centrale américaine a clairement indiqué qu'elle prévoyait de baisser ses taux d'intérêt en 2024: toute la question est désormais de déterminer à quel moment, dans quelle ampleur et à quel rythme.



La Réserve fédérale communiquera ses décisions dans la soirée de mercredi, avant une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Si aucune annonce majeure n'est attendue, les intervenants seront à l'affût d'indications concernant l'évolution de sa politique monétaire, d'autant que les récents chiffres économiques ont surpris par leur vigueur.



'Powell devrait laisser la porte ouverte à la possibilité d'une baisse de taux en mars, tout en évitant de renforcer la probabilité d'un tel scénario pour le moment', indique Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Selon l'outil FedWatch, les traders ne sont plus que 48,6% à désormais anticiper une baisse de taux en mars, 50,4% tablant sur un nouveau 'statu quo'.



La semaine sera également marquée par les publications des poids lourds Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Meta, qui seront particulièrement scrutées alors que le Nasdaq évolue à des niveaux records.



Sachant que ces cinq valeurs représentent plus de 24% de la pondération totale de l'indice S&P 500, les investisseurs pourraient commencer à procéder à des dégagements si les nouvelles n'étaient pas bonnes.



La semaine s'annonce comme l'une des plus chargées de la saison des résultats américains, avec un total de 106 composantes du S&P devant présenter leurs comptes de quatrième trimestre.



Les sociétés ayant déjà publié ont, pour 69% d'entre elles, affiché un bénéfice supérieur aux attentes des analystes, à comparer à une moyenne de 77% sur les cinq dernières années.



Les investisseurs devraient par ailleurs faire preuve d'une certaine prudence à l'entame d'une semaine dense en indicateurs, aux Etats-Unis comme en Europe.



A ce titre, la donnée la plus attendue sera certainement le rapport sur l'emploi américain pour le mois de janvier, qui permettra d'éclairer l'évolution du marché du travail, très surveillé par la Fed.



Les chiffres du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre, mardi, puis les prix à la consommation dans la région, attendus jeudi, seront également très surveillés.



Sur le front obligataire, l'entame de semaine est réconfortante : les pertes de la semaine dernière sont intégralement effacées depuis ce matin avec -5Pts de base sur les T-Bonds à 4,112%, tandis que les Bunds évoluent autour des 2,23%.



Côté devises, l'euro cède 0,4% face au billet vert, autour des 1,08$/euro.

Le Brent recule de 1,1%, autour des 82,7$ le baril tandis que l'or grapille 0,4%, vers 2027$ l'once.



Dans l'actualité des sociétés françaises, SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) indique prévoir désormais une performance annuelle légèrement moins forte qu'annoncé. Il anticipe désormais pour 2023 un chiffre d'affaires d'environ 1,23 milliard d'euros, soit une croissance à taux constants de +3,8% (et non plus en croissance 'moyenne à un chiffre'), et une marge d'EBIT ajusté entre 6,4 et 6,6% du chiffre d'affaires (et non plus de 7 à 9%).



Eutelsat (-14,5%) annonce réviser ses objectifs financiers ('profit warning') pour l'exercice 2023-24, attendant désormais un chiffre d'affaires dans une fourchette comprise entre 1,25 et 1,3 milliard d'euros (contre 1,32 à 1,42 milliard précédemment).



Renault Group annonce l'arrivée effective, au 29 janvier, de Valérie Gillot au poste de directrice de la communication externe groupe et métiers, poste auquel elle reportera directement à Stéphanie Cau, directrice de la communication.



Airbus US Space & Defense annonce la finalisation d'un accord avec Eutelsat OneWeb en vue de lui racheter sa participation de 50% dans leur coentreprise de fabrication de constellations de petits satellites créée en 2016, Airbus OneWeb Satellites (AOS).



Enfin, Alstom annonce la signature d'un contrat de 150 millions d'euros avec l'Autorité Ferroviaire Roumaine (ARF) pour la fourniture de 16 locomotives électriques, avec 20 ans de services de maintenance et de réparation, extensibles à 20 ans supplémentaires.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.09%