Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: peu de mouvement, l'attentisme domine information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 17:47









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la journée sur un gain limité de 0,12%, à 7583 points, les bonnes performances d'Edenred (+1,6%) et Teleperformance (+1,4%) étant contrebalancées par les replis de Renault (-1,5%) et Airbus (-1,4%) notamment.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont appris que la confiance du consommateur américain était remontée bien plus fortement que prévu en décembre, selon les résultats de l'enquête mensuelle du Conference Board.



En effet, l'indice de confiance calculé par l'organisation patronale a rebondi à 110,7 ce mois-ci après 101 (révisé) en novembre, alors que les économistes prévoyaient en moyenne une hausse à 104.



Sur le front immobilier, les ventes de logements anciens se sont accrues de 0,8% le mois dernier par rapport à octobre, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian a atteint 387.600 dollars, en progression de 4% sur un an, et le stock de maisons existantes invendues s'est replié de 1,7% sur un mois à 1,13 million à fin novembre, soit 3,5 mois au rythme d'écoulement actuel.



Enfin, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 443,7 millions de barils lors de la semaine du 11 décembre, signalant une hausse de 2,9 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds à 10 ans tombent à 3,91% (-4,5 pts)tandis que le Bund allemand à dix ans, véritable taux de référence de la zone euro, recule de -4Pts à 1,972%.



Les contrats à terme sur les taux intègrent désormais une probabilité de 69% d'une baisse de taux à l'issue de la réunion de la Fed fin mars, contre 28% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Sur le marché des changes, l'euro cède 0,2% face au billet vert, à 1,096$.



Du côté des matières premières, les cours du pétrole confirment leur redressement en raison de la multiplication d'attaques menées par des rebelles yéménites Houthis, proches de l'Iran, contre des navires en mer Rouge, qui perturbent le commerce maritime.



Le baril de Brent gagne actuellement près de 1,4% vers 80,4$ à Londres.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom annonce avoir lancé aujourd'hui son premier centre d'expérience digitale situé en Inde, à Bangalore.

La société rapporte par ailleurs avoir été choisie pour fournir à la Métropole Européenne de Lille (MEL) lesnouvelles rames de tramways de la Ligne R et de la Ligne T du réseau lillois.



De son côté, Orange Business annonce l'acquisition d'Expertime, société de services spécialisée dans les technologies Microsoft, pour contribuer à son ambition d'accélérer sa croissance dans les services numériques et devenir l'intégrateur réseaux et numérique de référence en Europe.



Suite à la dévaluation de plus de 50% du peso argentin le 13 décembre, Verallia prévient que l'impact de conversion de son chiffre d'affaires local en euros ne lui permettra pas d'atteindre son objectif de croissance annuelle d'au moins 20% de son CA total en 2023.



Enfin, Vergnet a annoncé mercredi la mise en place d'un financement innovant de huit millions d'euros destiné à accompagner son développement.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.12%