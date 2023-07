CAC40: peu de mouvement, l'absence de WStreet se fait sentir information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 17:58

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut cette 2e séance de la semaine sur un recul modeste de 0,23%, à 7369 points, notamment pénalisée par Alstom qui a cédé près de 3% au cours de la journée.



En l'absence de Wall Street (fermée pour cause de fête nationale), la séance s'est avérée très calme et les volumes extrêmement limités avec tout juste 1,7 MdE échangés depuis l'ouverture.



Si la tendance ne semble pas très inspirante, Kiplink Finance évoque une configuration technique et graphique 'parfaite', avec un indice parisien qui pourrait rapidement revenir tester sa résistance de long terme située à 7520 points.



'L'inflation en baisse, ainsi que certaines données économiques récemment publiées permettent aux marchés de rester euphoriques, en prenant soin d'éluder les données économiques avancées, mais également tout commentaire des banquiers centraux, indiquant que le resserrement de la politique monétaire est loin d'être terminé', analyse Vincent Boy, analyste chez IG.



Sur le front des statistiques, le seul chiffre du jour concernait la balance commerciale allemande : les excédents se contractent à 14MdsE (contre plus de 16 MdsE le mois précédent) avec 130,5 milliards d'euros de marchandises exportés d'Allemagne en mai 2023 et 116,1 milliards d'euros importés selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis).



Dans l'actualité des sociétés françaises, le groupe Vivendi annonce être entré en négociations exclusives avec le Figaro dans le cadre de la cession du magazine Gala, actuellement détenu par Prisma Media, filiale de Vivendi. Pour rappel, la cession de l'intégralité du titre fait partie des conditions imposées à Vivendi par la Commission européenne pour autoriser son rapprochement avec Lagardère.



Casino annonce avoir reçu ce jour des propositions en vue du renforcement des fonds propres du Groupe. Le groupe a reçu une proposition de la part de EP Global Commerce a.s. et Fimalac, et une proposition de la part de 3F Holding.



Wallix annonce rejoindre le Demo Center OT d'Orange Cyberdefense (en France) dans le but de montrer comment ses solutions garantissent la résilience et la continuité d'activité des systèmes industriels en cas de cyberattaque.



Enfin, Virbac a annoncé hier soir avoir abaissé ses objectifs pour 2023 du fait du ralentissement de la croissance de son marché.Le laboratoire précise qu'il attend désormais une croissance de son chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 0% et 4%, au lieu d'une fourchette allant de 4% à 6% précédemment.