CAC40: peu de mouvement en attendant la Fed

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en légère hausse mercredi à quelques heures des décisions très attendues de la Réserve fédérale américaine sur ses taux d'intérêt, dernier grand rendez-vous de l'année sur les marchés financiers. L'indice CAC40 avance de 0,3% vers 7387 points, après le timide rebond (+0,1%) amorcé la veille.



Comme c'est souvent le cas avant les annonces d'une grande banque centrale, les investisseurs devraient éviter de prendre des positions trop tranchées afin de ne pas se retrouver coincés dans le mauvais sens de la marche.



Principal événement de cette fin d'année, la Fed publiera ce soir à 20h00 (heure de Paris) un communiqué à l'issue de deux jours de réunion du FOMC, son comité de politique monétaire.



Celui-ci sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Les marchés s'attendent avec une quasi-certitude à ce que la Fed réduise ses taux directeurs d'un quart de point, mais l'incertitude demeure quant à l'évolution de leur trajectoire à l'approche de 2025.



Dans ce contexte, les investisseurs étudieront les prévisions de croissance, d'inflation et de taux des responsables de la banque centrale afin de tenter d'affiner leurs anticipations pour les mois à venir.



'Nous pensons que Powell va tenter d'adopter une tonalité neutre dans son discours, mais il est probable que ses propos ouvrent la voie à un ralentissement des baisses de taux', prédit-on chez Danske Bank.



La publication hier aux Etats-Unis de solides chiffres de la consommation est venue confirmer ce scénario.



'Après les publications d'inflation de la semaine dernière, le fait que les ventes au détail sortent au-dessus des attentes pour le sixième mois consécutif constitue un nouveau motif pour la Fed d'être plus prudente dans son cycle de baisses de taux', juge Bastien Drut, économiste chez CPR AM.



En attendant le verdict de la Fed, les intervenants suivront à 14h30 les chiffres des mises en chantier et des permis de construire aux Etats-Unis.



En zone euro, le marché prendra connaissance des chiffres définitifs de l'inflation en novembre, qui devraient confirmer le récent réveil de la hausse des prix dans la région.



Autre motif de prudence, Moody's a annoncé hier soir avoir dégradé sa note sur la dette de sept grandes banques françaises, dont BNP Paribas et Crédit Agricole, suite à l'abaissement de la note souveraine de la France vendredi dernier.



A New York, les principaux indices boursiers ont fini en baisse mardi, ce qui a poussé le Dow Jones (-0,6%) à aligner une neuvième séance consécutive de baisse, du jamais vu depuis 1945.



Signe de la rotation qui s'opère en faveur des grandes valeurs technologiques sur fond d'explosion de l'IA, le Nasdaq a signé de nouveaux records historiques avant de finir sur un repli de 0,3%.



Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro évoluent peu, celui du Bund se détendant d'un point vers 2,22% malgré le vote de défiance contre le chancelier Scholz).



Celui des OAT françaises stagne vers 3,03%, ce qui fait remonter le 'spread' avec l'Allemagne à 81 points.



Le dix ans américain reste lui aussi peu changé autour de 4,38%.



L'euro confirme sa bonne forme du moment en revenant autour de 1,0510 face au dollar malgré des indicateurs économiques renforçant le scénario d'un ralentissement des baisses de taux de la Fed.



Le marché pétrolier remonte un peu avant la parution, cet après-midi, des stocks de brut américains: le Brent avance de 0,2% au-delà de 73,3 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de presque 0,3% non loin de 70,3 dollars.





