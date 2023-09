Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: peu de mouvement avant une série de statistiques information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est stable ce matin, autour des 7195 points, marquant ainsi une pause après six séances consécutives dans le rouge.



Les investisseurs sont en effet dans l'attente d'une série de statistiques, avec notamment la croissance du PIB de la zone euro, en fin de matinée.



Aux Etats-Unis, les chiffres des inscriptions aux allocations chômage, qui seront publiés une heure avant l'ouverture de Wall Street, donneront par ailleurs de précieuses indications sur la trajectoire du marché du travail.



Tous signes d'amélioration de ces indicateurs viendraient conforter le scénario d'un resserrement monétaire et, de ce fait, pourraient peser sur le marché boursier.



Dans son 'livre beige' publié mercredi, la Fed a toutefois évoqué un ralentissement de la croissance de l'activité et des prix aux Etats-Unis ces dernières semaines, ainsi qu'un allègement des pressions salariales.



Les rendements des emprunts d'Etat de référence en Europe varient peu en attendant les statistiques qui tomberont dans la journée. A 2,63%, celui du Bund allemand à dix ans se maintient au-dessus du seuil majeur des 2,60%.



Sur le marché américain, le T-bond à 10 ans se maintient autour de 4,28%.



Le baril de Brent reste à un niveau élevé, autour des 90$.

Dans l'actualité des sociétés françaises, Nexity annonce la cession effective de ses activités au Portugal à Orion European Real Estate Fund V, fonds d'investissement immobilier géré par Orion Capital Managers.



Air France-KLM indique avoir signé avec Etihad Airways un protocole d'accord pour renforcer leur collaboration, notamment en étendant leurs accords de partage de code et accords interline instaurés en 2012, sous réserve des autorisations réglementaires requises.



Capgemini a annoncé jeudi qu'il allait collaborer avec le concepteur de logiciels d'entreprise américain Salesforce afin de proposer une nouvelle génération d'expériences client basées sur l'IA générative.





