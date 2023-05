CAC40: peu de mouvement attendu en ce jour férié information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 10:44

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille péniblement 0,1%, autour des 7330 points, en ce lundi de Pentecôte, alors que plusieurs grandes places financières à l'instar de Londres et New York resteront fermées aujourd'hui.



Dans de telles conditions, les échanges s'annoncent particulièrement limités sur les rares marchés européens qui seront ouverts, comme Paris, d'autant qu'aucun indicateur économique ne figure à l'agenda du jour.



Au cours des prochains jours, les investisseurs seront très attentifs au dossier du plafond de la dette US. Pour mémoire, la date butoir est fixée au 1er juin, c'est-à-dire jeudi, jour à partir duquel le gouvernement fédéral ne disposerait plus de suffisamment de fonds pour honorer ses factures.



'Malgré les tensions actuelles sur les marchés, nous nous attendons à ce que les négociations sur le plafond de la dette aboutissent', rassure toutefois Grant Bowers, gérant du fonds FTF Franklin US Opportunities chez Franklin Templeton.



'Un défaut de paiement des États-Unis reste extrêmement improbable', confirme Björn Jesch, directeur des investissements au niveau mondial chez DWS.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies annonce que ConocoPhillips lui a notifié de l'exercice de son droit de préemption pour l'acquisition de la participation de 50% dans l'actif Surmont détenue par TotalEnergies EP Canada Ltd.



TotalEnergies a également annoncé le renouvellement pour 20 ans de la licence de production du bloc OML 130 situé à 150 km au large des côtes du Nigéria, contenant les champs prolifiques d'Akpo et d'Egina, mis en production respectivement en 2009 et en 2018.



Orpea a annoncé vendredi soir qu'il allait convoquer ses créanciers et actionnaires en vue de l'approbation de son plan de sauvegarde accélérée.



Enfin, Icape Holding annonce l'acquisition des actifs opérationnels de Heissenberger Leiterplattentechnik (HLT), distributeur allemand de circuits imprimés, acquisition réalisée par sa filiale Icape Deutschland et financée à 100% en numéraire.