CAC40: peu de mouvement après une série de statistiques information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 10:47

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille 0,1%, autour des 7375 points, alors que les investisseurs ont pris connaissance ce matin de plusieurs statistiques concernant l'Hexagone.



Ainsi, au deuxième trimestre 2023, l'évolution du produit intérieur brut (PIB) de la France en volume est confirmée à +0,5% par rapport au trimestre précédent, selon les données détaillées de l'Insee.



Par ailleurs, les prix à la consommation en France augmenteraient de 4,8% sur un an en août 2023, marquant donc une accélération sensible après +4,3% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.



Enfin, en juillet 2023, les dépenses de consommation des ménages français en biens ont augmenté de 0,3% sur un mois en volume, après +0,9% en juin, selon les données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables de l'Insee.



Le reste de la séance sera animé par la publication, en début d'après-midi aux Etats-Unis, des revenus et dépenses des ménages, une statistique qui comprend l'indice des prix 'PCE' très surveillé par la Réserve fédérale.



Là encore, des chiffres plus élevés que prévu pourraient raviver les craintes sur les taux et favoriser une nouvelle poussée des rendements des emprunts d'Etat, deux facteurs à l'origine des derniers épisodes de correction des actions.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans poursuit ainsi son repli pour s'afficher vers 4,10%. En Europe, le rendements du Bund allemand à dix ans recule vers 2,51%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Pernod Ricard publie un résultat net part du groupe en croissance de 13% à 2,26 milliards d'euros au titre de son exercice 2022-23, une progression liée à une augmentation de 11% de son résultat opérationnel courant (ROC), à 3,35 milliards.



Eiffage cède près de 2% au lendemain de la présentation d'un résultat net part du groupe en hausse de 10,7% à 392 millions d'euros pour son premier semestre 2023, mais avec une marge opérationnelle en repli de 0,1 point à 9,7%.



Enfin, Neoen annonce disposer désormais de 3,3 GW d'actifs en opération ou en construction en Australie, 'confirmant sa position de leader des énergies renouvelables' dans le pays où il a déjà investi, à ce jour, plus de quatre milliards de dollars australiens.