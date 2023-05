Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: peu de changement avant l'inflation en zone euro information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Le CAC40 débute la séance en légère baisse à la Bourse de Paris vers 7400Pts, à l'approche de la publication des derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro, scrutés de près dans l'optique de la politique monétaire.



La matinée verra en effet paraitre l'indice des prix à la consommation de la zone pour le mois d'avril, pour lequel Eurostat avait annoncé à la fin du mois dernier, un taux annuel en très légère accélération à +7% en estimation rapide.



'La dynamique des biens de base s'est maintenant inversée. Cependant, la forte inflation des services devrait maintenir l'inflation sous-jacente à un niveau élevé, ce qui inquiète la BCE', estimait à ce sujet Deutsche Bank en fin de semaine dernière.



En attendant ce rendez-vous, on notera que le taux de chômage au sens du BIT est resté stable à 7,1% de la population active en France (hors Mayotte) sur les trois premiers mois de l'année, son plus bas niveau depuis le deuxième trimestre 2020.



Côté valeurs, le groupe de services Elior publie au titre de son premier semestre 2022-23 une marge d'EBITA ajusté de 1,7%, en progression de 2,4 points, mais l'attend désormais vers le bas de sa fourchette initiale de 1,5 à 2% pour l'exercice en cours.



De son côté, Vallourec affiche un RBE (résultat brut d'exploitation) en progression à 320 millions d'euros pour son premier trimestre 2023, permettant au fabricant de tubes de confirmer son objectif d'une nouvelle augmentation en 2022.



Iliad présente ses résultats du premier trimestre ce jour. La croissance organique pro forma du chiffre d'affaires Groupe, qui a atteint 2,2milliards d'euros au 1er trimestre 2023, s'établit à 8,0%.Les ventes progressent de 7,6% en France,de 12,6% en Italie et de 7,3% en Pologne. L'EBITDAaL enregistre une croissance organique pro forma de3,8% à 783millions d'euros



Dassault Systèmes annonce que 3DEXPERIENCE a été sélectionné pour le programme STEP dirigé par l'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA) visant à réaliser un prototype de centrale à fusion nucléaire capable d'alimenter le réseau électrique national.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.13%