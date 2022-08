CAC40: peu d'acheteurs, beaucoup d'incertitudes information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 17:54

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance du jour sur un recul de 0,53%, à 6.490 points, notamment plombée par le recul de STMicro (-5,2%), Michelin (-3,5%) ou encore Stellantis (-2,5%).



L'indice parisien doit composer avec le faible nombre d'investisseurs en ce début de mois d'août (mois de 2,5 MdsE ont été échangés depuis l'ouverture) et avec la traditionnelle prudence estivale des acheteurs qui craignent la volatilité liée aux faibles volumes d'échanges.



Leur prudence est d'autant plus justifiée que l'actualité des dernières semaines est teintée d'incertitude, qu'il s'agisse des tensions géopolitiques, de niveau d'inflation, d'une possible récession ou encore des resserrements des politiques monétaires des banques centrales à venir.



Dans ce contexte, l'E-Stoxx50 cède 1%, tout comme le DAX, tandis que Londres fais exception en s'adjugeant 0,2%.



Outre-Atlantique, la prudence est également de mise: le S&P500 cède 0,3% devant le Nasdaq (-1%) tandis que le Dow Jones reste stable.



En début d'après-midi, les investisseurs avaient pu prendre connaissance du chiffre de la productivité non-agricole aux Etats-Unis, celle-ci ayant diminué de 4,6% au deuxième trimestre 2022 en rythme annualisé, selon une estimation préliminaire du Département du Travail, après un plongeon de 7,4% au trimestre précédent.



Ce nouveau recul traduit une baisse de 2,1% de la production alors même que le nombre d'heures travaillées a augmenté de 2,6%. Combiné à une progression de 5,7% du salaire horaire, il entraine une envolée de 10,8% des coûts unitaires salariaux.



Les investisseurs attendront demain pour prendre connaissance des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



L'approche de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, prévue les 20 et 21 septembre, risque également d'accentuer, à terme, la nervosité des investisseurs.



A noter une légère remontée du baril de Brent de mer du Nord qui s'échange désormais pour 97$ (+1%). De son côté, l'euro gagne 0,3% par rapport au billet vert et s'échange pour 1,0223$.



Dans l'actualité des valeurs, Euronext a indiqué lundi soir que ses volumes au comptant (cash, hors revenus fixes) ont reculé de 9% en juillet par rapport au mois précédent, à un peu moins de 63 millions de transactions enregistrées.



Getlink, la maison-mère d'Eurotunnel qui exploite le tunnel sous la Manche, indique que son service de navettes passagers Shuttle a transporté 270.691 véhicules de tourisme le mois dernier, soit une hausse de 176% par rapport à juillet 2021.



Viel & Cie affiche un chiffre d'affaires des filiales opérationnelles de 494,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, en croissance de 12,7% à cours de change courants et de 7,4% à cours de change constants, par rapport à la même période en 2021.



Airbus Helicopters indique avoir livré le premier ACH160 au monde à un client au Brésil, à la veille de la 17e édition de la conférence et exposition annuelle de l'aviation d'affaires latino-américaine (LABACE) à l'aéroport de Congonhas, à São Paulo.



Enfin, Carbios annonce avoir rejoint le projet WhiteCycle, coordonné par Michelin. Lancé en juillet, ce projet vise à développer une solution circulaire pour transformer des déchets plastiques complexes à base de textile en produits à haute valeur ajoutée.