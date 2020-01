CAC40 : perd du terrain cette semaine sur le DAX et W-Street

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste remarquablement -et même 'spectaculairement'- stable ce vendredi (depuis 10H15 ce matin): le CAC40 est prisonnier d'une implacable camisole algorithmique que le fige entre -0,05 et +0,05% depuis près de 5 heures.

'L'indice CAC 40 a manqué [hier] de deux petits points pour inscrire un nouveau record absolu en clôture. Après avoir marqué en séance un plus haut à 6.071,66 points, l'indice parisien a poursuivi son ascension conservant suffisamment de hauteur pour écarter techniquement le seuil support des 6.030 points. (...) Cette courte phase haussière a son importance puisqu'elle ouvre la porte à une extension graphique sur les prochaines résistances à 6.100 et 6.135 points', analysent ce matin les équipes de Kiplink.

Pour l'instant, le bilan hebdomadaire ressort stable à Paris, alors qu'il va afficher une hausse très substantielle à Wall Street (+2% sur le Nasdaq, clairement dopé par Apple qui gagne +5% cette semaine), et même sur l'Euro-Stoxx50 (+0,1% vers 3.800, grâce à Francfort qui gagne pratiquement +2,5% cette semaine).

Les chiffres de l'emploi parus cet après-midi aux États-Unis sont sortis dans une indifférence totale: pas la moindre réaction détectable sur la courbe du CAC40 à 14H30.

L'économie américain a créé +145.000 emplois en décembre, dont +139.000 dans le secteur privé (ADP en avait dénombré +202.000).

Petite déception concernant les chiffres de novembre et octobre qui sont révisés légèrement à la baisse (-10.000 et -4.000 respectivement), après une forte révision à la hausse des chiffres d'octobre et de septembre.

Le taux de chômage stagne à 3,5% et les revenus horaires ne progressent que de +0,1%: c'est jugé parfaitement 'neutre'... mais au moins cela ne va pas enrayer la dynamique favorable des marchés d'actions.

Le nombre de créations de postes toujours bien au-dessus des 100.000', rappelaient ce matin les équipes de Danske Bank.

Côté chiffres européens, la production est quasi stable dans l'industrie manufacturière en France en novembre (-0,1% après +0,6%), mais elle augmente légèrement dans l'ensemble de l'industrie (+0,3% après +0,5%), d'après les données CVS-CJO de l'Insee.

Du côté des changes, l'euro est en légère baisse (-0,1%), 1,1095 dollar. Le Brent recule de -0,4%, à 65,10 dollars.

Dans l'actualité des valeurs, Orange installe le nouveau siège de sa filiale Orange Middle East and Africa au Maroc. Orange renforcera sa stratégie multi-services afin que les services diversifiés représentent 20% du chiffre d'affaires à l'horizon du plan Engage 2025. Dans les services financiers, Orange Money atteindra environ 900 millions d'euros de revenus et en parallèle, le Groupe continuera le développement d'offres de contenus, d'e-santé et d'énergie.

Fleury Michon annonce que son conseil d'administration a décidé de soumettre à son assemblée générale mixte des actionnaires, prévue le 14 février, un projet de transfert des titres de la société sur le marché Euronext Growth à Paris.