CAC40: pénalisé par la dégradation des marchés obligataires

(CercleFinance.com) - Le CAC40 termine la séance avec une hausse que de 0,43% vers 8045Pts après avoir gagné 1,4%. L'Euro-Stoxx50 voit également son envolée passer de +1,5% (au-delà de 5.030Pts) à +0,4% (vers 4.975) en 1h.



Wall Street qui effaçait d'entrée de jeu la moitié des pertes de vendredi (Dow Jones et S&P500 à +0,8/+0,9%, Nasdaq à plus de 0,9%) vient de reperdre 90% de son avance et le Nasdaq rebascule même dans le rouge.



Les bourses avaient retrouvé ce matin un semblant de sérénité - car l'heure semble venue de recourir à la diplomatie, selon les voeux de Joe Biden - mais la hausse des taux sème le trouble.



La surprise du jour, c'est en effet la dégradation des marchés obligataires : le '10 ans' US flambe en effet de presque +14Pts vers 4,632%, nos OAT se tendent de +8,5Pts vers 2,9450% et les Bunds de +8Pts vers 2,435%, les BTP italiens de +9Pts vers 3,83%.



A noter également la poursuite de l'ascension du Dollar qui gagne +0,1% face à l'Euro, lequel s'inscrit à un plus bas de 1,0640, un niveau plus revu depuis le 2/11/2023).



La tension (géopolitique) retombe donc nettement avec un VIX à -5,5% vers 16,30, le pétrole 'Brent' consolide de 91$ vers 89,4$ (-0,8%) et l'or sous les 2.340$ après un bref 'pic' à 2.430$ vendredi (et une clôture vers 2.375$).



Les investisseurs semblent donc se focaliser sur la 'saison' des résultats qui commence à battre son plein à partir de cette semaine : quelque 44 sociétés appartenant à l'indice S&P 500, dont six valeurs du Dow Jones, vont publier leurs comptes cette semaine.



Les investisseurs vont pouvoir évaluer les 'fondamentaux' de l'économie au travers des comptes des sociétés cotées... et l'optimisme est au rendez-vous ce lundi.



Pourtant, les données de FactSet ne prédisent plus qu'une une hausse de 0,9% des bénéfices des groupes américains au premier trimestre, contre encore +3,4% à la fin du mois de mars.



Alors que les performances de JPMorgan ont déçu vendredi dernier, les comptes de Goldman Sachs - attendus à la mi-journée - ont rassuré : 'GS' est peu exposé aux provisions pour risque de défaut sur ses encours - quasi nuls - de crédit aux entreprises ou aux particuliers).



Les résultats de Bank of America et Morgan Stanley attendus demain seront particulièrement suivis par les marchés.



Les annonces de Johnson & Johnson, Netflix et Procter & Gamble seront par ailleurs surveillées de près dans les jours qui viennent.



En Europe, la semaine sera essentiellement animée mercredi par les résultats d'ASML, l'une des locomotives de la récente hausse des marchés européens, puis de Nokia.



D'après les analystes, des publications favorables - et pas uniquement cantonnées au secteur technologique - favoriserait une reprise boursière en renforçant l'optimisme vis-à-vis des actions.



Pour ce qui concerne les indicateurs économiques, les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,7% en rythme séquentiel en mars, une progression supérieure aux attentes du marché, après une hausse de 0,9% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,6%).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 1,1% le mois dernier, après une augmentation de 0,6% en février.



L'activité manufacturière a continué de se contracter dans la région de New York au mois d'avril, demeurant ainsi en territoire négatif pour le quatrième mois d'affilée.



L'indice 'Empire State' - compilé par l'antenne régionale de la Réserve fédérale - est ressorti à -14,3 ce mois-ci, à comparer avec -20,9 au mois de mars.



C'est le sous-indice des heures hebdomadaires travaillées qui s'est le plus notablement dégradé, à -10,6 contre -10,4 le mois dernier, suivi par celui des livraisons (-14,4 contre -6,9 le mois précédent) et le sous-indice des anticipations à un horizon de six mois s'est détérioré de 21,6 à 16,7.



En Europe, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE en février par rapport au mois précédent, selon les estimations d'Eurostat, après des chutes de respectivement 3% et 2,7% en janvier.



Les regards des investisseurs se tourneront également vers Pékin, où seront publiés demain les chiffres du produit intérieur brut (PIB) chinois, donnant ainsi de précieux indices sur la reprise de la deuxième économie mondiale.





