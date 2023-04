CAC40: pas de record mais ne lâche pas un pouce de terrain information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 15:59

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cale sous les 7.600 mais ne lâche pas un pouce de terrain, l'indice grappille une poignée de points à 7.580. La semaine s'annonce semaine chargée en indicateurs, le premier a été publié ce matin : l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a progressé de 93,2 points en mars à 93,6 points en avril, marquant ainsi sa sixième hausse consécutive, mais à un niveau légèrement inférieur au consensus de 94, selon Capital Economics.

'L'économiste en chef de l'Ifo s'est montré prudent quant aux perspectives, affirmant que l'économie allemande manque d'élan et reste loin d'une reprise substantielle', poursuit-il, prévoyant toujours que l'économie restera faible au cours des prochains mois.

La bourse de Francfort gagne +0,2% à 15.915Pts et cela suffit pour permettre à l'Euro-Stoxx50 de battre un nouveau record à 4.412Pts.



Wall Street semble hésiter et le Dow Jones se contente de +0,1% à 33.840, le S&P500 grappille de 0,15 à +0,2% vers 4.141.



La saison des résultats va connaître une accélération brutale aux Etats-Unis cette semaine avec près d'un tiers des entreprises du S&P 500 devant publier leurs comptes trimestriels, parmi lesquelles plusieurs poids lourds comme Microsoft, Boeing, Meta, Amazon ou encore ExxonMobil.



En Europe, plusieurs ténors de la cote tels GSK, Santander, RB, Unilever, Sanofi ou TotalEnergies doivent également dévoiler leurs performances financières au cours des jours qui viennent.



Les investisseurs comptent également sur la série d'indicateurs économiques attendus dans les prochains jours pour alimenter l'optimisme à l'origine de la bonne tenue des places boursières ces dernières semaines.



Sur fond d'inquiétudes concernant une prochaine récession, ils espèrent que les premiers chiffres de la croissance américaine du premier trimestre, attendus jeudi, réserveront quelques bonnes surprises.



Le consensus table sur une croissance de 2% en rythme annualisé de la première économie mondiale sur les trois premiers mois de 2023, contre +2,6% au quatrième trimestre 2022.



Le lendemain, l'attention des investisseurs se portera sur la première estimation du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au premier trimestre puis sur l'inflation allemande en avril.



L'approche de la réunion de la Réserve fédérale des 2 et 3 mai, qui devrait aboutir à une ultime hausse de taux, pourrait également inciter à la prudence.



Pour certains stratèges, le sentiment de marché favorable qui domine à l'heure actuelle pourrait rapidement se dégrader.



'Nous nous attendons à un ralentissement marqué de la dynamique de croissance du fait des effets du resserrement monétaire agressif, ce qui nous conduit à afficher une opinion négative sur les actions', écrit ainsi BofA dans une récente étude.



Dans ce contexte, la banque américaine recommande aux investisseurs de privilégier des valeurs défensives au sein des secteurs de la pharmacie et de la consommation de base.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le groupe annonce l'inauguration d'une usine de production d'asphalte durable sur le projet de concession de l'autoroute Bogotá-Girardot, opérée par Vinci Highways (Vinci Concessions).



Orpea (-11%) fait savoir que son conseil d'administration a étudié la demande de convocation d'une Assemblée Générale adressée par un groupe d'actionnaires et a décidé de ne pas y donner suite, estimant que cette demande 'ne s'appuie sur aucun fondement légitime'.



Bolloré fait savoir que son chiffre d'affaires a reculé de 11 % à 4 433 millions d'euros au premier trimestre 2023 à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires est en repli de 10 % par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022.



Enfin, Sanofi a annoncé ce lundi le lancement au Royaume-Uni d'Avaxim Junior, son vaccin pédiatrique contre l'infection provoquée par le virus de l'hépatite A.