Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: parvient à réduire ses pertes en fin de séance information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un repli de 0,93%, à 8016 points. Si Sanofi se démarque avec un gain de 4,5%, plusieurs poids lourds de la cote dévissent, à l'instar de Dassault Systèmes (-4,2%), LVMH (-2,8%), Teleperformance (-2,7%) ou encore Pernod Ricard (-2,4%).



L'indice parisien est parvenu à limiter ses pertes en fin de séance, après avoir lâché jusqu'à 1,5% en milieu d'après-midi, avec un creux à 7956 points.



Il faut dire que les marchés ont été refroidis par les chiffres du PIB US du premier trimestre, publiés en début d'après-midi par le département américain du Commerce. Ils ressortent ainsi aux antipodes du consensus : seulement +1,6% au lieu d'une estimation médiane de +2,8%, et alors que Goldman Sachs venait de relever sa prévision à +3,2%.



Par ailleurs, l'inflation PCE sous-jacente aurait atteint 3,7%, contre 3,4% attendu par les analystes.



Dans ce contexte, le rendement des obligations US à 10 ans bondit de +5Pts vers 4,705%, un plus haut depuis fin novembre. Nos OAT de même échéance se tendent de 2,5 pts, à 3,114), sévèrement impactées par les taux US et les Bunds ne font pas mieux avec +4Pts à 2,624%.



Rappelons que ce matin, les investisseurs ont pris connaissance d'une dégradation du climat des affaires dans l'Hexagone entre mars et avril, l'indicateur synthétique de l'Insee perdant un point à 99, et repassant ainsi juste au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



Cette dégradation résulte de la situation conjoncturelle moins favorable dans l'ensemble des secteurs d'activité, à l'exception du commerce de détail. Les indices de l'industrie manufacturière et des services ont tous deux perdu trois points pour s'établir à 100.



Côté trimestriels, les prévisions décevantes de Meta Platforms (qui cède 13%) pèsent sur la tendance et compromettent le récent regain d'optimisme qui avait entouré le compartiment technologique



Les poids lourds Alphabet (-2,5%) et Microsoft (-4,1%) publieront leurs comptes financiers dans la soirée.



Le dollar ressort affaibli de cette série de statistiques malgré la flambée des taux et cède 0,2% face à l'euro, à 1,072$/E.

Le pétrole se montre résilient, il ne cède que -0,6% vers 87,6$ sur le 'Brent', le WTI évolue sur les mêmes base avec -0,5% à 82,5$ sur le NYMEX.



La cote est également animée par de nombreuses publications de résultats à Paris et dans le reste de l'Europe.



Ainsi, STMicroelectronics a dévoilé ce matin des chiffres moins bons que prévu pour le trimestre et déclaré prévoir un chiffre d'affaires en baisse de 26% au deuxième trimestre.



De son côté, Hermès International affiche un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2024, en progression de 17% à taux de change constants (TCC) et de 13% au total, 'avec une activité solide dans toutes les zones géographiques'.



Dassault Systèmes publie un BNPA non-IFRS en hausse de 12% à 0,30 euro à taux de change constants, au titre du premier trimestre 2024, avec une marge opérationnelle non-IFRS de 31,1%, en hausse de 50 points de base à TCC, soit supérieure aux objectifs.



Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires au titre de son troisième trimestre 2023-24 de 2,35 milliards d'euros, en baisse de 2% en facial et stable en organique (+2% hors Russie), avec des volumes en croissance d'environ 1% après quatre trimestres consécutifs de baisse.



Oddo BHF indique avoir abaissé son conseil sur le titre Orange, passant de 'surperformance' à 'neutre', assorti d'un objectif de cours réduit de 12 à 11,5 euros. Selon l'analyste, le 1er trimestre d'Orange témoigne du déséquilibre actuel du marché où Iliad et Bouygues captent 80% de la croissance (vs Orange ~20% en excluant le wholesale en recul).









Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.93%