CAC40: parfait équilibre au terme d'une séance apathique

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris termine à 8151 pts (+0,00%), au terme d'une séance peu animée, en l'absence d'événement majeur et du manque d'actualités marquantes.



L'agenda macroéconomique s'annonçait en effet tout particulièrement maigre ce lundi.



Côté statistique, les investisseurs ont pris connaissance de la publication des ventes de logements neufs aux Etats-Unis : celles-ci se sont tassées imperceptiblement, de -0,3% en février par rapport au mois précédent, pour s'établir à 662.000 unités en rythme annualisé, selon le Département du Commerce, après une hausse de 1,7% en janvier.



Le prix médian des maisons s'est établi à 400.500 dollars et le prix moyen est ressorti à 485.000 dollars. Le stock de maisons neuves en vente représentait 463.000 à fin février, soit une réserve d'environ 8,4 mois au rythme des ventes d'alors.



Sur l'obligataire, l'entame de la semaine se place sous le signe de la consolidation avec des T-Bonds qui affichent +4Pts à 4,258%, les Bunds et le OAT se dégradant de +5Pts et +6Pts respectivement, à 2,3710% et 2,8550%.



Le Dollar consolide également sans intensité, l'Euro reprenant +0,25% à 1,0833$/E.



L'once d'or en profite pour rebondir de +0,6% vers 2.180$ et le pétrole 'Brent' se distingue ce soir avec une progression de plus de 1,5% à Londres, avec à la clé le re-test du récent zénith des 87$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Danone a annoncé vendredi soir avoir obtenu les autorisations réglementaires russes requises pour la cession de ses activités EDP en Russie à Vamin R LLC, la réalisation de cette cession étant prévue dans les prochaines semaines.



Airbus a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition d'Infodas, une société allemande spécialisée dans le secteur de la cybersécurité.



Atos cède un peu moins de 3% ce lundi à la Bourse de Paris après l'annonce par David Layani, le patron de Onepoint, de son intention de se porter au secours du groupe technologique français en difficulté.



Enfin, Micropole annonce qu'il demandera à Euronext la suspension de son cours ce lundi avant bourse, et ce jusqu'à nouvel ordre, son PDG Christian Poyau ayant été informé vendredi soir du dépôt imminent d'une offre publique, éventuellement dès lundi.





