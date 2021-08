Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : ouverture sur une note prudente en vue information fournie par Cercle Finance • 17/08/2021 à 08:27









(CercleFinance.com) - En repli de près de 0,3% vers 6820 points, les futures sur le CAC40 augurent d'un début de séance prudent à Paris, avec les inquiétudes persistantes au sujet de la pandémie et une actualité plutôt chargée attendue cet après-midi outre Atlantique. 'Beaucoup de nouvelles infections, de nombreuses hospitalisations et tout cela malgré des taux de vaccination élevés. Un regard sur Israël fait douter que les vaccinations soient la clé espérée d'un retour à la normalité', s'inquiète-t-on chez Commerzbank. Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs seront attentifs aux ventes de détail et à la production industrielle pour le mois de juillet, les publications trimestrielles des géants de la distribution Walmart et Home Depot figurant aussi au calendrier. Avant ces rendez-vous, Eurostat doit dévoiler en cours de matinée une nouvelle estimation de la croissance du PIB dans la zone euro au titre du deuxième trimestre 2021, croissance ressortie à +2% en estimation rapide préliminaire fin juillet. Dans l'actualité des valeurs, Lagardère annonce la signature par Hachette Book Group, filiale américaine d'Hachette Livre, d'un accord en vue de l'acquisition de l'intégralité du capital social de l'éditeur américain indépendant Workman Publishing. Airbus annonce que Pléiades Neo 4, le deuxième satellite de sa constellation d'observation de la Terre Pléiades Neo, a été lancé avec succès lundi soir depuis la Guyane française, par le lanceur européen Vega d'Arianespace. Le Groupe ADP affiche un trafic total en hausse de 11,5 millions de passagers sur le mois de juillet 2021 en comparaison annuelle, avec 17,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés, soit 49,7% du niveau du trafic de juillet 2019.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.55%