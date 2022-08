CAC40: optimisme modéré avant de nouvelles statistiques information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 10:40

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné près de 0,5% à l'ouverture, la bourse de Paris ne grappille plus que 0,1%, autour des 6.535 points, dans un marché qui reste déserté par les investisseurs (moins de 400 ME échangés depuis l'ouverture), période estivale oblige.



TotalEnergies gagne près de 2,3% devant Worldline (+1,4%) et Veolia (+1,2%).



Hier, les investisseurs ont bien accueilli les chiffres de l'inflation aux USA, l'indice des prix à la consommation progressant de 8,5% sur un an en juillet, contre 9,1% au mois de juin et alors que les économistes l'attendaient à 8,7%.



'C'est la première fois en plus de cinq ans que les chiffres de l'inflation se montrent dans une telle ampleur inférieurs au consensus', souligne Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank.



Ce ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis permet à certains investisseurs d'imaginer que la Réserve fédérale pourrait ne que très peu relever ses taux d'intérêt cette année - voire même les baisser en 2023.



Néanmoins, 'l'inflation se révèle généralement plus persistante, ce qui implique que les banques centrales devront peut-être provoquer une récession (et pas seulement une période de croissance inférieure à la tendance) pour rétablir la stabilité des prix', prévient Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMEA.



Dans ce contexte, les derniers chiffres des prix à la production aux Etats-Unis, attendus à 14h30, seront particulièrement scrutés par les intervenants.



Le consensus attend là encore une décélération de l'indice PPI, qui devrait avoir atteint 0,3% au mois de juin contre +1,1% en mai.



Les investisseurs surveilleront aussi les traditionnelles inscriptions aux allocations chômage, qui devraient confirmer que le marché du travail reste toujours aussi vigoureux Outre-Atlantique.



Dans l'actualité des sociétés, SII a publié hier soir un chiffre d'affaires de 238 ME au titre du 1er trimestre (clos le 30 juin) de l'exercice 2022/2023, en hausse organique de 27,5% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent.



BIC a annoncéavoir signé unaccordafin de pouvoir acquérir la totalité du capital d'AMI(Advanced Magnetic Interaction), une société française spécialiste de la technologie d'interaction augmentée.



Enfin, Valneva recule de près de 2% ce matin, essuyant l'une des plus fortes baisses du SBF120, sanctionné pour une perte nette doublée à 171,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, ainsi qu'un abaissement de ses prévisions annuelles.