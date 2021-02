Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : nouvelle séance de hausse avant l'emploi américain Cercle Finance • 05/02/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse vendredi pour la cinquième séance d'affilée, dans l'espoir que les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis cet après-midi confirment la tendance à l'embellie du marché du travail américain. L'indice CAC 40 avance de 1,1% à 5668 points. Grâce à la solidité de Wall Street, le marché parisien avait amplifié ses gains jeudi à la clôture (+0,8%) et refranchi dans la foulée le seuil des 5600 points. Les investisseurs semblent de nouveau vouloir croire au scénario d'une reprise dans le courant du second semestre 2021, sous l'effet des plans de relance et du soutien monétaire de la Fed. Dans ce contexte, ils suivront avec une grande attention, en début d'après-midi, le rapport officiel sur l'emploi américain, avec l'espoir qu'il réserve de bonnes surprises. Les économistes tablent sur 50.000 créations de postes en janvier, avec un taux de chômage stable autour de 6,7%. Le mouvement haussier des marchés d'actions reste fragile, cependant. 'Les marchés montrent une certaine fébrilité et les risques de correction exigent une plus grande vigilance', estiment ainsi les équipes de Generali Investments. 'Le nombre élevé de cas de Covid-19 en Europe et le durcissement des mesures de lockdown en lien avec les nouvelles mutations du virus pourraient doucher les espoirs de reprise des investisseurs', prévient le gestionnaire d'actifs. Generali - qui met également en garde contre une remontée de l'inflation susceptible de remettre en cause la politique favorable de la Fed - estime que des replis épisodiques des marchés pourraient offrir 'des opportunités d'achat jusqu'à l'accélération économique du printemps.' A Paris, BNP Paribas gagne plus de 3% après la publication, au titre de 2020, d'un résultat net part du groupe hors éléments exceptionnels en baisse de 19,2% à 6,8 milliards d'euros, avec une forte augmentation du coût du risque en lien avec la crise sanitaire. Vinci publie au titre de 2020 un résultat net par action en chute de 62% à 2,20 euros, niveau à peu près en ligne avec les attentes, et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) de 2,9 milliards, soit une marge de 6,6% du chiffre d'affaires contre 11,9% en 2019. Sanofi publie au titre de 2020 un BNPA des activités de 5,86 euros, en hausse de 3,9% à données publiées et de 9,2% à taux de changes constants (TCC), supérieur à son objectif de croissance annoncé de 7 à 8%, et à un niveau globalement conforme au consensus. Iliad annonce avoir placé avec succès l'émission obligataire double tranche d'un montant total de 1300 millions d'euros, la plus importante émission obligataire pour un émetteur non noté depuis la précédente émission double tranche d'Iliad en avril 2018.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.96%